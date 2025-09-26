Galerija 1 1 1 1 Dječaci Pavlove ulice, koji su u novijim prijevodima opravdano postali „junacima“, roman je mađarskog pisca Ferenca Molnara, prvi put objavljen 1906. godine.

Jedan je od najpoznatijih romana mađarske književnosti, a kod nas je obavezna lektira kroz koju su generacije osnovnoškolaca učile o prijateljstvu, odanosti i vrijednostima. Mmnogi su možda i prvi put osvijestili da i djeca mogu – umrijeti.

Mali Nemeček, hrabar, odan i dobar, blijed, drag, postao je tako ikona stvarnog, ružnog i okrutnog svijeta u kojem dobro ne pobjeđuje, u kojemu nema pravde, u kojemu djetinjstvo i sve njegove bajke jednom mora završiti. Nemeček ima i svoju skulpturu u budimpeštanskom botaničkom vrtu.

O stotoj obljetnici prvog izdanja romana u Budimpešti je ovoj, vjerojatno najpoznatijoj grupi dječaka iz Mađarske, podignut "spomenik".

Skulptura dječaka postavljena je u urbanom prostoru, na adresi Prater utca 11, i prikazuje skupinu dječaka koja se pikula, na redu je upravo baš mali Nemeček, a dvojica dječaka prijeteći ih promatraju.

Jedna je to od scena iz romana, a lokacija također nije slučajna – naime, na ovoj su adresi dječaci Pavlove ulice – pohađali školu. Skulpturu je 2007. godine izradio Peter Szanyi.

Nađete li se u Budimpešti, skrenite s puta i prošetajte scenom iz, vjerojatno i vašeg, djetinjstva, razmislite o izgubljenim grudnovima i pustite suzu za malog Nemečeka.

