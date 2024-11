Iako je i dalje toplo, sezona kupanja 2024. godine je iza nas. Nakon što ste i ove godine uživali u ljepotama Jadrana, vjerojatno ste već dolaskom nešto hladnijih dana u nekom trenutku zavapili za morem. No jeste li znali da se Lijepa Naša može podičiti još jednim morem? Ako niste, vrijeme je da čujete priču i o njemu.

Koje je najmanje more na svijetu?

Istina, rijetko se kad netko natječe i ponosi nečim najmanjim, no Karinsko more, koje trenutačno ima status zaljeva, moglo bi se uskoro naći i u kultnoj Guinnessovoj knjizi rekorda. More se smjestilo tridesetak kilometara od Zadra, a dom su u njemu našle i zaštićene morske vrste, poput dupina i morskih kornjača.

More je povezano uskim tjesnacem s Novigradskim morem, a proteže se na nešto više od 5 kvadratnih kilometara. S obzirom na to da je Novigradsko spojeno s Jadranskim, jasno je i da je Karinsko automatski povezano sa svjetskim morima i oceanima. Dokaz da ova priča nipošto nije šuplja i da se ne radi o nekoj modernoj izmišljotini svakako su i stare karte. Jedna takva pronađena, koja datira iz 1781. godine, djelo je zadarskog kartografa Josipa Ante Grandisa, koje je jasno na karti upisao naziv "Karinsko more".

Karinsko more - 4 (Foto: Getty Images)

Samo područje uokolo naseljeno je još od antičkih vremena. Današnji Karin nekad se zvao Corinium i imao je bitnu obrambenu ulogu u srednjem vijeku. Izlaz na more imaju i naselja Kruševo (kojeg se mnogi od vas sjećaju iz kultne pjesme "Bili Cvitak" Jure Stublića), Gornji i Donji Karin te Pridraga, a posljednjih godina jasno se svjedoči i o velikom turističkom napretku. S druge strane, da ste ulagali prije 20 ili 30 godina s namjerom da ovdje iznajmljujete apartmane, stav bi bio da vjerojatno griješite, no razvoj turizma uspješno zahvaća sve naše krajeve.

Upravo bi moguće upisivanje more u Guinnessovu knjigu rekorda donijelo još dodatni turistički zamah i prepoznatljivost mora, koje bi se u tom slučaju moglo i službeno brendirati kao "najmanje more na svijetu". Trenutačno taj status drži Mramorno more , a mi se nadamo da ga neće i zadržati, već će Hrvatska biti zemlja ne samo najljepšeg već i najmanjeg mora na svijetu.

