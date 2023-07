Da, lako se ukrcati na avion i poletjeti od Zagreba do Dubrovnika. Također, nije teško putovati iz hrvatske metropole u Rim, a ni put do Pariza ne predstavlja problem. Ali bome, s druge strane, tu su daleki, prekooceanski letovi. Doći do Melbournea, Tokija, Los Angelesa često je pravi pravcati izazov. Ne samo da ste u zraku 10 – 15 sati već mijenjate i vremenske zone i na sve se to trebate naviknuti. Vjerujemo kako će vam uz sljedeće savjete daleki letovi ipak postati barem malo lakši.

Putujte udobno odjeveni

Ako se pitate što ponijeti na dug let, trenirka je uvijek dobar izbor. Također, ne zaboravite niti pulover kad ulazite na bilo koji let. Temperature u avionima često variraju – od suludo toplih do jednako tako hladnih. Ako je vruće, lako se razodjenete, ali ako je hladno, a nemate topli džemper – nagrabusili ste. Stoga, pamet u glavu i mudro birajte odjeću.

Spakirajte u ručnu prtljagu sve što vam može pomoći da se osjećate ugodno

Napunjeni mobitel, trenirka, četkica za zube s malom tubom paste za zube, dezodorans, računalo i slušalice samo su neke od stvari koje se trebaju naći na popisu svakog putnika. Ako idete na let od deset sati, glavni prioritet treba biti vaša udobnost, a ne moderan izgled. Naravno, ne trebate letjeti podrapani i prljavi, ali nepotrebno je letjeti u štiklama i haljini ako to ne želite. Dakle, uz udobno oblačenje, svakako imajte sve što vam let može učiniti ugodnijim u ručnoj prtljazi.

Naočale, a ne kontaktne leće

Jedan od najboljih savjeta za duge letove je da zaboravite na kontaktne leće. Umjesto njih uzmite naočale jer su mnogo praktičnije i prištedite nepotrebnu muku svojim očima. Naime, svi koji nose leće dobro znaju onaj osjećaj kada zaspite s njima i probudite se, a one su vam zalijepljene za očne jabučice. Ne dopustite da se to dogodi i lijepo za dugačak put prednost dajte naočalama.

Ukrcajte se u avion zadnji

Ovaj savjet može na prvu izgledati neobičan, ali za dugačke letove itekako ima rezona. Naime, nakon što se svi izredaju i uđu u avion, postoje dvije opcije: 1) Nalazite se u prepunom avionu, ali vas svakako čeka vaše mjesto 2) Avion nije pun, ima još mjesta i možete izabrati neko koje vam se čini boljim od onog koje vam je dodijeljeno. Tko zna, ako imate sreće, možda vas budu čekala tri mjesta, pa se i izvalite…

Ne pretjerujte s prtljagom

Iako vam, logično, kad idete negdje dalje, treba i više stvari, nema potrebe da s njima pretjerujete. Nije se jednom dogodilo da putnici prekoračuju dopuštenu težinu svoje predane torbe, a zatim žure otvoriti svoju prtljagu i namjestiti svoje stvari dok se drugi pokušavaju prijaviti za let. To stvara nepotreban stres u zračnoj luci i tjera sve ostale u redu da čekaju na vas. Prije nego spakirate svoje torbe obratite posebnu pozornost na dopuštenu težinu.

Obavezno ponesite jastuk

Onaj mali, za vrat. Naime, neke aviokompanije, posebno ako se radi o noćnom letu, vjerojatno će vam ponuditi njega i deku. Ali, nikad ne možete biti sigurni, a možda ste baš i tip koji spava danju. Stoga, nemojte zaboraviti jastuk sa sobom.

Namjestite sat na novu vremensku zonu

Velike su šanse kako ćete promijeniti vremensku zonu na dugom letu. Kad se ukrcate u avion, prilagodite sat na vremensku zonu u koju putujete. Ovo je sasvim mali trik, ali postoje šanse da će vam pomoći kod jet laga. Barem tako kažu neki.

