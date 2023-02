U siječnju smo posjetili talijansko skijalište s dugogodišnjoj skijaškom tradicijom, Breuil Cervinia. Iako prije nisam čula za to mjesto oduševilo me na prvi pogled svojim komforom i prirodnom ljepotom. Također, u špici skijaške sezone, kada su cijene prema Dolomitima i Južnom Tirolu rasle nebu pod oblake, Cervinia je imala svoju cjenovnu stabilnost i pristupačnost pa ste smještaj ovdje mogli naći već od 150 eura po noćenju za dvije osobe. Mjesto je oduvijek privlačilo skijaše i ljubitelje snijega s područja Milana i okolice, od kojeg je udaljeno 2 i pol sata. Većina gostiju su Francuzi, Talijani, Švicarci, no čak u zadnje vrijeme i Šveđani i Norvežani.

Beskrajno snježno područje koje počinje na 1.524 metra nadmorske visine, u Valtournencheu, obuhvaća Breuil-Cerviniju i penje se do 3.480 metara visine Plateau Rosà, te dotiče vrh Piccolo Cervino na četiri tisuće metara i penje se do 4.478 metara nadmorske visine sve do vrha Cervina.

Područje na kojem se beskonačni snijeg nastavlja na švicarskoj strani do Zermatta i gdje je snijeg središte sporta, odmora i zabave. Turistički poziv Breuil-Cervinije Valtournenche započeo je prije više od dvjesto godina. Izletnici i akademici bili su pioniri turizma koji je spajao sport, znanstvena istraživanja i intelektualnu razmjenu. Godine 1936. stvorena je nova Breuil-Cervinia. Izgradnja prve žičare bila je vrhunsko djelo inženjerske izvrsnosti. Hotel Gran Baita smješten u podnožju staza, s pripojenom polaznom stanicom žičare, već više od pola stoljeća predstavlja koncept cjelovitog kompleksa za skijanje. Breuil-Cervinia je postala snježna kraljica, od sporta do kina, politike i trgovine, često se ovdje mogu vidjeti poznata i utjecajna lica.

Cervinia ima neke od najviših staza u Europi, koje sežu do 3480 metara, nudeći izvrsnu pokrivenost snijegom i dugu skijašku sezonu koja traje od studenog do svibnja. Cervinia se nalazi na talijanskoj strani kultne planine Matterhorn, a moguće je i skijanje do susjednog Zermatta na švicarskoj strani, nudeći ukupno 322 kilometara staza, povezanih brzim, modernim žičarama. Najprikladnija je za početnike i srednje napredne koje će razmaziti beskrajnim dugim plavim i crvenim stazama.

Malo selo bez automobila ima lijepo središte s ljupkim kamenim ulicama i elegantnim talijanskim buticima. Popularno je među obiteljima i postoji dobar izbor ski-in/ski-out smještaja zahvaljujući pouzdanim snježnim padalinama. Jednom kada parkirate auto u garažu ne koristite ga sve do svog odlaska. Na raspolaganju vam stoji hotelski vozač koji vas u bilo kojem trenutku sa snježnih obronaka spušta u centar mjesta i pokupi vas kad to zaželite. Sve u cijeni smještaja.

Hotel Meuble Mon Reve, smještaj je koji se nalazi na samoj pisti, što skijanje čini komfornim i jednostavnim jer na skijama izlazite iz hotela direktno na pistu. Cjenovno je pristupačan, pa u veljači možete pronaći noćenje već od 137 eura za dvije osobe.

Jedan od luksuznijih hotela koji će vas svakako impresionirati je Principe delle Nevi gdje u svakom trenutku možete otići i na ApreSki party ili rezervirati stol u restoranu s pogledom na Cerviniu. Luksuz kojeg nudi kreće se od 380 eura na noć, a cijena je opravdana s obzirom da nude i sobe s privatnom saunom, jaccuzzijem na balkonu...

Ukoliko se volite totalno opustiti svakako ne propustite White Angel hotel koji nudi bazen i spa s najboljim pogledom. Okružen je staklenim stijenama i grijanim vanjskim bazenom pa u toplini umirujuće vode možete uživati u pogledu od 180 stupnjeva na skijaške padine i snježne vrhove. Prava snježna idila.

Noćni život u Cerviniji nije previše bučan, ali značajno oživi vikendom uz živu glazbu, DJ-eve i koktele. Možda zato je mjesto i najpraktičniji za obitelji jer se ne morate bojati prometa, gužve ili preglasne muzike, a na raspolaganju su vam i dječji zimski parkovi, školice skijanja te sanjkališta.

Restorane uvijek morate unaprijed rezervirati, a specijalitet ovog kraja su polenta sa sirom i putrom, specijaliteti s gljivama, uglavnom pravi zimski jelovnik s kupusom, mesom, sirom, krumpirima ovdje možete naći na svakommjestu.

Za sve ljubitelje zimskog raja, stavite na listu Cerviniu i uživajte u zoni komfora. Put od 8 sati koliko vam treba od Zagreba do Cervinie, možete prepoloviti boravkom na Lago di Garda ili shoppingom u Milanu.