Jest, za korištenje sljedeće ponude treba prije svega puno vremena, no ne sumnjamo kako će naići na veliki interes Britanaca. Naime, zamislite samo da ove tmurne i kišne dane provodite u nekom turskom resortu gdje imate i više no što vam treba, i to samo za otprilike 20 eura na noć...

Većina nas provodi cijelu godinu čekajući koji tjedan sunca, ali ova ponuda život može na nekoliko mjeseci pretvoriti doslovno u praznik. Kako prenosi britanski Metro, putnička kompanija On The Beach u ponudu je uvrstila mogućnost odmora naziva "Work from Holiday" u suradnji s dva hotela u turskoj Antaliji, nudeći tromjesečni boravak u hotelu za gotovo smiješnu cijenu.

Antalya - 4 (Foto: Getty Images)

Oni koji se odluče za to mogu uživati u bijegu od dvanaest tjedana u zapanjujućoj Antaliji, gdje se temperature prosječno povećavaju i do 20 stupnjeva tijekom zimskih mjeseci, po više nego povoljnoj cijeni.

Ponuđeni su hotel Kleopatra Atlas s četiri zvjezdice za 20 eura po noći (1800 eura za puni boravak) i Lake and Riverside Hotel and Spa za 25 eura po noćenju (2250 eura za puni boravak), i to na all inclusive bazi.

Osiguran je i besplatni Wi-Fi velike brzine tako da svi zainteresirani mogu doći i nastaviti raditi.

Antalya - 2 (Foto: Getty Images)

Realno, kad se u trošak uzme bilo kakav Airbnb najam, cijena režija, podstanarstvo i slično, ova ponuda zvuči kao premija. Tri mjeseca u vrhunskom hotelu za 600 eura mjesečno nešto je o čemu svakako treba razmisliti. U svakom slučaju, prvi putnici u Tursku otisnuli su se već prošli tjedan, s letovima iz Manchestera i londonskog Gatwicka.

