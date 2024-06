Berat je grad u južnoj Albaniji, možda i poznatiji pod nadimkom "grad (s) tisuću prozora". Često ga nazivaju najljepšim albanskim gradom, a prepoznatljiv je po labirintu kamenih otomanskih kuća koji se uspinje do ruševina citadele koja nad njima. Zbog dobro sačuvane otomanske arhitekture našao se i na UNESCO-ovoj listi svjetske materijalne baštine, a još je 1960-ih proglašen gradom-muzejem.

Berat se nalazi oko 120 kilometara južnije od Tirane i samo 30-ak kilometara od mora, a okružen je planinama koje se strmo urušavaju prema rijeci Osum, na čijim se obalama smjestio, i koje su često u naglašenom kontrastu s njegovim bijelim kamenom. Vrh planine Tommor, viši od 2400 metara, čuva ga s istoka, a istoimeni nacionalni park zove vas na šetnju balkanskim visinama koju ne biste smjeli propustiti.

Kamene ulice i velika srca

Berat, Albanija - 6 (Foto: Shutterstock)

Šarm Beratu ne daju samo kvrgave kamene uličice, nego i šarenilo koje mogu donijeti samo ljudi. Unutar gradskih zidina, često urešenih tapiserijama, rukotvorinama i svom silom tričarija izloženih na ulici kako bi privukle turiste, uvijek ćete se osjećati dobrodošlo i prihvaćeno, jer ovdašnji su ljudi nadaleko poznati po svojoj gostoljubivosti. Možda ih nećete razumjeti ni riječi, ali osjećat ćete se kao da ste se vratili davno izgubljenoj obitelji.

Ruševine citadele na vrh brda i gradske zidine starije od dva i pol tisućljeća čuvaju priče iz antičkih i bizantskih vremena, sjećaju se osmanskih junaka i skrivaju više džamija, crkava i manastira, ali najveća atrakcija Berata je most Gorica ili Turski most koji povezuje kršćansku četvrt Goritsa na zapadnoj obali s muslimanskom četvrti Moré-Tchélépi na istočnoj obali rijeke. Prvo je izgrađen od drveta krajem 18. stoljeća, a krajem 19. sagrađen je ponovo i od kamena. Uz most se veže brojne legende, ponekad i okrutne, ali srećom neistinite, poput one o u njemu zazidanoj djevojci.

Na Balkanu ne možete ostati gladni

Berat, Albanija - 8 (Foto: Shutterstock)

Osim šarmantnim kućama i dragim ljudima, Berat će vas osvojiti i dramatičnom prirodom koja ga okružuje, ali i okusima svoje kuhinje. Na Balkanu naravno ne možete ostati gladni, a osim tradicionalne i nama nimalo egzotične kuhinje koja je temelji na mesu pečenom na otvorenoj vatri, pitama i mliječnim prerađevinama, u ovom turističkom gradiću možete birati između restorana svih vrsta i koncepata. I oni „finiji“ ili „skuplji“ i dalje će biti prilično povoljni. Što god da odaberete, nemojte propustiti burek, ćevape, begovu čorbu i baklavu.

Smještaj možete tražiti u luksuznim ili manje luksuznim hotelima, ali i privatnom smještaju, a cijena će za dvoje ljudi teško premašiti sto eura, dok će se uglavnom po osobi kretati negdje oko 30 eura ili manje.

