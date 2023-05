Od Iloka pa sve do Dubrovnika, Hrvatska se ponosi mnoštvom prirodnih ljepota, zapanjujućih povijesnih građevina i drugih atrakcija koje privlače mnogobrojne turiste. Na vrhu ljestvice mjesta koje turisti posjećuju nalazi se sve od glavnoga grada preko nacionalnih parkova do niza popularnih sunčanih odredišta uz jadransku obalu.



No zahvaljujući svojem šarmu, autentičnosti i specifičnom gastronomskoj i kulturnoj ponudi, ali i prekrasnoj okolici, svoje mjesto na toj ljestvici našla su i neka manja mjesta, naselja i sela koja oduzimaju dah.



Hum često nazivaju najmanjim gradom na svijetu, pa ne čudi što ga mnogi žele vidjeti i pobliže upoznati. U tom biseru u središnjoj Istri živi tek dvadesetak stanovnika, a on oduševljava svojom arhitekturom. Prošećite se njegovim šarmantnim ulicama i ne zaboravite isprobati bisku – rakiju od imele čiji recept navodno potječe baš iz Huma.

U Istri nemojte zaobići niti Motovun i Grožnjan. Ta slikovita istarska naselja postala su popularna zahvaljujući filmskom odnosno jazz-festivalu, a u ljetnim mjesecima posjećuju ih turisti iz cijelog svijeta.



Kumrovec će se naći na popisu destinacija onih koji žele vidjeti rodnu kuću Josipa Broza Tita, ali i uživati u zagorskim krajolicima i specijalitetima. Oni koji žele istražiti Baranju i njezine ljepote obvezno se zaustavljaju u etnoselu Karanac.



Spas od ljetnih vrućina neki traže u pitoresknim naseljima u blizini obale poput Lubenica na Cresu ili Škripa na Braču, a drugi na planini.



