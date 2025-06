Galerija 0 0 0 0 Postoje mjesta na Jadranu koja vam, čim stignete, jasno pokažu da ste došli na pravo ljetovanje. Jedno od njih je Podaca, mirno dalmatinsko mjesto između Makarske i Ploča, s pogledom koji se ne zaboravlja. A kada se u takvom okruženju smjesti hotel s all inclusive uslugom, privatnim aquaparkom, bazenima i cjelodnevnom animacijom, onda imate sve što vam je potrebno za potpuni odmor s djecom. Dobrodošli u Morenia All Inclusive Hotel 4*.

U ponudi Crnog jaja dostupne su tri varijante boravka, sve za 7 noćenja s all inclusive uslugom: prva za četvero članova obitelji u Comfort Park sobi već od 1582 eura , druga za troje (2 odrasla + dijete) u Standard Park sobi od 1288 eura, i treća, također za tročlanu ekipu, ali s više komfora u Comfort Park sobi – od 1512 eura . Sve opcije uključuju bogat buffet doručak, ručak i večeru, neograničenu konzumaciju pića, slane i slatke snackove kroz dan, pristup svim bazenima, animaciji i FUN zoni.

Svijet za sebe

Ali Morenia nije samo hotel – to je mali svijet za sebe. Kompleks se sastoji od devet zasebnih zgrada i centralne zone u kojoj se nalazi sve: recepcija, restoran, snack bar, fitness centar, dječji klub, igraonica i zabavni sadržaji. Na putu prema plaži naići ćete na čak tri bazena: od panoramskog infinityja, preko zabavnog centralnog, do plitkog dječjeg bazena. A tik uz plažu, u moru pluta aquapark kojeg vole svi, i mali i veliki. Ležaljki i suncobrana ima dovoljno, a all inclusive bar uz bazene otvoren je od 7 ujutro do ponoći.

Roditelji mogu birati: pridružiti se djeci u dnevnim igrama ili ih prepustiti animatorima i ukrasti trenutak mira u baru, pod borovima. FUN zona je posebno osmišljena za različite uzraste, od mini labirinata s lopticama do teen kutaka s PlayStation konzolama. U večernjim satima atmosfera se nastavlja uz tematske i glazbene večeri, što znači da dan nikad ne završava prerano.

Morenia - 3 (Foto: Crno jaje)

Što vidjeti u okolici?

Osim što nudi sve na dlanu, Morenia je i sjajna baza za istraživanje okolice. U blizini su Baćinska jezera, idealna za bicikliranje i veslanje, ušće Neretve za sve zaljubljenike u prirodu, Narona za ljubitelje antičke povijesti, Metković s multimedijalnim prirodoslovnim muzejem, te Makarska, koja uz standardnu ponudu ima i zanimljiv muzej školjaka kakav rijetko gdje možete vidjeti. Tu je i franjevački samostan u Zaostrogu, samo kilometar i pol od hotela, s etnografskom zbirkom i knjižnicom od preko 20.000 knjiga.

Podaca je jedno od onih mjesta koja nisu pretjerano razvikana, ali kad jednom dođete, pitate se kako to da ga ranije niste primijetili. U kombinaciji s hotelom koji sve vaše dnevne potrebe već ima riješene, ne treba vam puno da zaključite: možda je ovo ljeto baš ono koje ćete pamtiti. Ako ste odlučili rezervirati ovu ponudu, zapamtite promo kod MORENIA2025 jer uz njega ostvarujete dodatni popust.

Morski čuvar: Neobični hrvatski otok sa svjetionikom koji se obiđe u 600 koraka +0