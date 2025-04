Kad sezona lagano utihne, a more ostane jednako kristalno čisto i miris borova još intenzivniji, Omiš postaje savršena destinacija za one koji žele produžiti ljeto na najbolji mogući način. Poželite li i vi ovog ljeta skoknuti do Omiša, najprije se zaputite na portal Crno jaje gdje vas očekuje posebna ponuda za smještaj u Turističkom naselju Brzet.

Posebna ponuda smještaja uz Crno Jaje

Samo dvadesetak metara od prekrasne šljunčane plaže, u hladu stoljetne borove šume, smjestilo se Turističko naselje Brzet 3*. Ovdje je sve podređeno odmoru – iz klimatiziranih soba s balkonom puca pogled na beskrajno plavetnilo, dok centralni restoran na terasi nudi doručak (švedski stol) i večere s tri različita menija. Ako odaberete polupansion, uz večeru vas čeka i neograničeno piće – vino, sok ili voda. Wi-Fi je dostupan u cijelom kompleksu, no sigurni smo da vam i neće trebati jer ćete sve vrijeme provoditi na predivnim plažama koje Omiš nudi.

Cijena za ovu ljetnu bajku kreće već od 735 eura za dvije osobe, s izborom od pet ili sedam noćenja, a ponuda je dostupna putem portala Crno jaje. Idealno vrijeme kad se more još uvijek ugrijano, a ljetne gužve su iza vas.

Destinacija za aktivni odmor

Omiš je puno više od lijepih plaža. Njegove kamene ulice skrivaju povijest pirata koji su stoljećima gospodarili ovim dijelom Jadrana. Utvrde Fortica i Mirabela podsjetnici su na slavna vremena i nude nevjerojatne poglede na grad, rijeku i more. Rijeka Cetina, koja ovdje pronalazi svoj put do mora, poziva na rafting, zipline avanture i vožnje brodom kroz dramatični kanjon. Planinarske staze vode hrabrije na strme litice iznad grada, dok zaljubljenici u laganije šetnje mogu uživati u stazama uz obalu.

Oni koji vole istraživati, iz Omiša lako će stići i do Splita i Dioklecijanove palače koju je prepoznao i UNESCO, kao i do brojnih destinacija duž obale. No često se dogodi da oni koji dođu u Omiš jednostavno ostanu – jer šarm ovog mjesta, gdje su priroda i tradicija još uvijek na prvom mjestu, teško je nadmašiti.

Ako tražite mjesto gdje more, planine i rijeka stvaraju savršen krajolik za opuštanje i avanturu, a sve to uz odličnu vrijednost za novac, onda Turističko naselje Brzet 3* u Omišu čeka upravo vas.