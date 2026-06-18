Nekoliko slobodnih dana ponekad vrijedi više od dugo planiranog godišnjeg odmora. Dovoljno je promijeniti pogled kroz prozor, zamijeniti uredsku stolicu ležaljkom uz bazen ili večernju šetnju kvartom pretvoriti u lutanje kamenim ulicama nekog primorskog mjesta.

Donosimo vam dvije zanimljive ideje za lipanjski odmor na Jadranu koje su dostupne za rezervaciju putem portala Crno jaje. Jedna vodi u blizinu Trogira, u apartmansko naselje smješteno među borovima i uz dugu šljunčanu plažu, dok druga poziva na otok Krk i nekoliko dana odmora u slikovitom Omišlju, jednom od najstarijih mjesta na otoku.

Odmor uz bazene i more nadomak Trogira

Apartmani Medena u Segetu Donjem nalaze se svega nekoliko minuta vožnje od Trogira, grada čije su uske ulice i kamene palače pod zaštitom UNESCO-a. Smještaj se nalazi neposredno uz more i okružen borovom šumom, što mu daje ugodan osjećaj privatnosti i hlada čak i tijekom toplijih dana.

Ponuda uključuje tri noćenja s polupansionom u superior apartmanima za dvije ili četiri osobe, uz jedno dijete do 12 godina gratis. Gostima su na raspolaganju vanjski bazeni s ležaljkama i suncobranima, a posebno će razveseliti vlasnike kućnih ljubimaca činjenica da psi borave bez nadoplate. Apartmani su moderno uređeni, imaju potpuno opremljene kuhinje, jednu ili dvije spavaće sobe te terase ili balkone, a pojedini se nalaze na svega 150 metara od plaže. Oni željni aktivnijeg odmora mogu koristiti teniske terene, igrališta za mini golf, multifunkcionalne sportske terene ili unajmiti bicikle za istraživanje okolice.

Cijena paketa s tri noćenja i polupansionom iznosi od 389 eura naviše, a ponuda vrijedi tijekom lipnja. Istražite detalje ponude ovdje.

Kameni šarm Krka i opuštanje s pogledom na Kvarner

Druga ponuda s Crnog Jajeta vodi na otok Krk, u Depadansu Marina u Omišlju. Smještaj se nalazi svega pedesetak metara od mora i nekoliko minuta hoda od stare gradske jezgre koja se uzdiže 85 metara iznad obale.

Omišalj je mjesto koje će posebno cijeniti ljubitelji povijesti i mirnijeg odmora. Njegove kamene ulice, bogata glagoljaška tradicija i šetnice uz more idealni su za one koji vole istraživati destinaciju bez žurbe.

Ponuda uključuje tri noćenja s polupansionom i bezalkoholnim pićima uz obroke za dvije osobe te jedno dijete do 8 godina gratis. U sklopu kompleksa nalaze se restoran, natkrivena terasa, bar i teniski tereni, a cijene počinju od vrlo pristupačnih 239 eura. Prednost ove ponude je i mogućnost spajanja kupona, pa oni koji se ne žele vratiti kući nakon tri dana mogu svoj boravak na Krku jednostavno produžiti. Istražite detalje ponude ovdje.

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