Galerija 9 9 9 9 U mirnom ličkom selu Brezik smjestila se šarmantna Kuća za odmor Pod Velebitom, savršeno mjesto za bijeg od svakodnevice, udisanje planinskog zraka i bavljenje - onim bitnim stvarima.

Kuća za odmor Pod Velebitom pruža potpunu privatnost, udobna je i topla i idealna za obitelji, zaljubljenike u prirodu, planinare, kao i sve one koji žele doživjeti pravu Liku i uživati u jednostavnim trenucima i miru.

Kuća se prostire na 80 četvornih metara i ima dvije spavaće sobe te bračni krevet na galeriji, dnevni boravak, potpuno opremljenu kuhinja s hladnjakom, aparatom za kavu, kuhalom za vodu i kuhinjskim stolom te dvije kupaonice s tuš-kadom.

Kuća je uređena jednostavno i toplo, a u prostoru dominira drvo. S terase i balkona pruža se prekrasan pogled na vrt i planine, a jutarnja kava u tišini koju prekida tek pokoji pozdrav ptica – ima sasvim drugačiji okus.

Poseban šarm ovoj kući daje OPG koji je u sklopu imanja, gdje gosti mogu upoznati konje i druge domaće životinje. Djeca je vjerojatno upravo to najduže i pamtiti s ovoga izleta, dok će odraslima u sjećanju ostati mir, zelenilo, dobar zrak, domaći proizvodi i gostoljubivost domaćina.

U Kuću za odmor Pod Velebitom dobrodošli su i kućni ljubimci, što je svakome tko putuje ili pokušava putovati sa psom u Hrvatskoj - dragocjena informacija. Cijena noćenja kreće se između 90 i 150 eura, ovisno o sezoni. Detalje možete proučiti na Bookingu.

Kuća za odmor Pod Velebitom nalazi se samo sedamnaest kilometara od centra Gospića, pa se mir i priroda lako kombiniraju s praktičnošću i blizinom svih potrebnih sadržaja. Brezik je odlično polazište za istraživanje Velebita, a brojni gosti koji su već boravili ovdje oduševljeni su gostoprimstvom domaćina, čistoćom i toplinom kuće te autentičnim seoskim ugođajem.

