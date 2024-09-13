Galerija 17 17 17 17

U parku prirode Žumberak, u malenom selu Javor, u kojem gotovo nitko više ne živi, smjestila se topla, rustikalna kuća za odmor s istim imenom. U nesputanom žumberačkom zelenilu, samo sat vremena od glavnog grada, imat ćete osjećaj da ste na drugom kraju svijeta.

Kuća za odmor Javor tradicionalna je napola drvena, a napola kamena kuća, koja izvana izgleda baš onako kako su kuće oduvijek izgledale u tom kraju. I kada se iz onih osam javoračkih kuća iz devetnaestog stoljeća čulo i sto glasova.

Neodoljiva u svakom detalju

Unutrašnjost kuće s jedne je strane posveta drvu, prirodi i tradiciji, a s druge – modernoj udobnosti. Uređena i namještena s puno mara i ukusa, kuća za odmor Javor u svakom će vas detalju razmaziti. Idealna je za vikend-bijeg iz grada, a neće vam nedostajati baš ništa… osim ako ste ljubitelj zvukova prometa.

Kuća za odmor Javor - 11 (Foto: Booking.com)

Kuća za odmor Javor može ugostiti do šestero ljudi, a detalje ponude i cijene u različitim dijelovima sezone pronaći ćete na ovoj poveznici. Okvirno, jedno noćenje platit ćete između 230 i 250 eura preko platforme Booking.com.

Kuća za odmor Javor - 12 (Foto: Booking.com)

Ruralna kuća za odmor Javor ima dvije spavaće sobe, dnevni boravak, potpuno opremljenu kuhinju s perilicom posuđa i pećnicom te kupaonicu s walk-in tušem.

Kuća za odmor Javor - 4 (Foto: Booking.com)

Dvije terase, divan pogled, staklena stijena u spavaćoj sobi kroz koju ćete poželjeti samo promatrati prirodu do proljeća, kamin s programom boljim od TV-a, vanjsko kućno kino i bačva s vrućom vodom u dvorištu samo su dio onoga u čemu bismo rado uživali... i ne nužno tim redom.

Kuća za odmor Javor - 4 (Foto: Booking.com)

Pečenjara i vanjska blagovaonica za vaše kulinarske podvige, uređen podrum za druženje i ograđeno dvorište koje jamči sigurnost malim prijateljima, i dvonožnim i četveronožnim, jednako su dobrodošli. Ipak, vjerujemo da vas osvojiti neće ništa od toga. Bit će vam dovoljno samo udahnuti gusti mir i dva-tri dana se buditi i lijegati zajedno s prirodom.

