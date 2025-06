Lipanj u Istri ima svoj poseban ritam. To su oni dani kad more konačno postane dovoljno toplo za kupanje, ali gužve još nisu okupirale šetnice i plaže. To je mjesec kad vas priroda poziva van, na bicikliranje uz more, ranojutarnje plivanje i večernje zalaske s pogledom na otočiće. Ako ste dovoljno mudri da ljeto otvorite upravo u lipnju, imamo tri savršene ponude koje kombiniraju udobnost, prirodne ljepote i pristupačne cijene – sve to u Vrsaru i Rovinju, gradovima koji znaju kako spojiti lokalni šarm i visoku razinu usluge.

Aktivni obiteljski odmor u prirodi: Resort Petalon 4*, Vrsar

Na zelenom poluotoku između Vrsara i Limskog zaljeva, sakrio se Resort Petalon 4*, mirna oaza savršena za obitelji koje žele odmor uz prirodu, ali bez odricanja od komfora. Terasasti paviljoni skrivaju prozračne sobe koje gledaju prema moru, a kameniti platoi i šljunčane plaže pozivaju na dan proveden bez obuće, sa slanom kosom i osmijehom na licu. Za 258 eura dobivate dvije noći polupansiona za dvoje odraslih i dijete, doručak i večeru s obiljem lokalnih specijaliteta, smještaj u udobnoj sobi s balkonom i pristup vanjskom bazenu (i dječjem, naravno). Tu su i brojne biciklističke staze, teniski tereni, sportske aktivnosti i – ono što je najvažnije – dovoljno hlada pod borovima za one ljetne poslijepodneva kad se ne želite micati nigdje. Petalon je jedan od onih resorta u kojem vam ne treba auto, ni plan – sve je na dohvat ruke i sve se odvija u vlastitom ritmu.

Luksuzni bijeg na otok: Island Hotel Istra 4*, Rovinj

Ako vam se čini da je odmor na otoku još bolja ideja, Island Hotel Istra 4* u Rovinju nudi iskustvo koje se teško uspoređuje s bilo čim drugim na hrvatskoj obali. Smješten na otoku Sv. Andrije, ovaj hotel je doslovno "wellness raj" – s pogledom na pučinu, 1600 kvadrata spa zone i potpunim mirom kojeg prekida jedino šum valova. Za 378 eura možete uživati u tri dana odmora za dvije osobe: uključeni su doručak i večera, smještaj u prostranoj sobi s balkonom, pristup unutarnjim i vanjskim bazenima, fitnessu i igraonicama, a posebno je iskustvo boraviti u Zen Spa zoni – s finskim saunama, aromatičnim parnim kupeljima, hidromasažnim kadama i čak mediteranskim vrtom za opuštanje. Dolazak na otok brodom je uključen, što znači da od trenutka kad se ukrcate – počinje pravo isključenje iz svakodnevice. Ovdje zaboravljate na vrijeme, a sjećate se mirisa lavande i zvuka tišine.

Obiteljski pogled iz prvog reda: Resort Belvedere 4*, Vrsar

Treća opcija ponovno vas vraća u Vrsar, ali ovaj put u Resort Belvedere 4*, gdje za 298 eura možete provesti dvije noći uz polupansion, ovaj put s fokusom na obiteljski odmor. Smještaj u elegantnim superior sobama s pogledom na more, animacijski programi za djecu i odrasle, veliki vanjski bazen i blizina plaže koja je kombinacija šljunka, stijena i platoa čine ovaj resort savršenim za one koji žele aktivno ljeto, ali i trenutke potpune tišine. Doručak i večera poslužuju se uz pogled na otočiće vrsarskog arhipelaga, a nekoliko minuta šetnje vodi vas do centra Vrsara, koji svojom atmosferom spaja lokalni šarm i umjetnički duh. U ponudi je i posebno prilagođena prehrana za goste s posebnim dijetama, a jutarnja kava uz more i miris borova dovoljni su da vam dan krene kako treba.

