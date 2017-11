Autor: Punkufer.hr

Meat the King na Fuliranje dolaze kako bi predstavili crnu slavonsku svinju, ali i ogromnu pušnicu na vrući dim koja odjednom može pripremiti čak 100 kilograma mesa.

Obiteljska tvrtka Meat the King specijalizirana za proizvodnju i preradu mesa hrvatskog podrijetla na ovogodišnje Fuliranje dolazi kako bi široj publici predstavila crnu slavonsku svinju. Riječ je o hrvatskoj autohtonoj pasmini svinje čije meso bilježi sve veću popularnost među domaćim foodiejima.



"Kao pionir promocije i distribucije mesa crne slavonske svinje, mogu reći da je za njezinu popularnost jedino objašnjenje sam okus, koji momentalno mami osmijeh na lice, otkriva nam Tihomir Smoljanec iz tvrtke Meat the King.



Iako su svi dijelovi crne slavonske svinje iskoristivi, a svaki je fin na svoj način, tržišno najcjenjeniji je tBone i french rack. Meso je toliko ukusno da se od njega može raditi i carpaccio.

"Meni je dosada crna slavonska svinja,“ potvrdio je i veliki znalac za meso g. Smoljanec.Pitate se kakav joj je okus?Svi znatiželjnici odgovor će dobiti na ovogodišnjemnau Zagrebu.

Ovdje će Meat the King pripremati burger od mesa crne slavonske svinje, trganu svinjetinu (pulled pork), nogice i potrbušinu. Uz to će se moći isprobati njihov burger od odležane junetine, filet goveđih prsa (brisket) te pulled beef od rebara.



Najveća greška u pripremi mesa visoke kakvoće kao što je crna slavonska svinja jest pretjerana termička obrada, odnosno presušivanje. Upravo zato, Meat the King na Fuliranje dolazi s BarBaQ smokerom kojeg su sami konstruirali u suradnji s partnerima, a koji odjednom može pripremiti 100 kilograma mesa.





