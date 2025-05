Koncept u kojem dođeš, platiš određeni iznos i jedeš koliko te volja nije nikakva novost. Osobno, prvi sam put na nečem takvom bio prije desetak godina u Grazu, kad smo otišli na sushi, platili unaprijed, te ga jeli dok nam sushi nije izašao na nos. Bilo je ovakvih, i to baš azijskih koncepta u Zagrebu i prije – u današnjem Family Mallu nekad je radio kineski restoran po istom tom principu, a sjećam se da je i West Gate nekoć imao svoj „Running sushi“ restoran.

No, kakva je situacija danas? Kako sam nedavno i sam otišao na jedan „all you can eat“ ručak, evo dojmova, kao i pregleda gdje se još može uživati u istom.

Papel

Restoran Papel smjestio se na Zavrtnici, u prostorijama Wespa Spaces (služe kao dijeljeni uredski prostor). Svaki četvrtak, u vremenu od 12 do 15 h, nude koncept „pojedi koliko možeš“, a nedavno sam i otišao isprobati što se nudi na tom meniju. Za 19,5 € po glavi, čeka vam prilično dobar izbor toplih i hladnih jela. Tako su tu standardni sir, pršut i salame, ali bome i carpaccio od hobotnice, tacosi, bruschette. Od stvari na žlicu moguće je jesti i juhu, a tu su i pileća krilca, riba, rižoto s kozicama, salate… Nude se i deserti, konkretno kad sam ja bio panacotta, a hrana se redovito nadopunjuje, tako da ne fali ničeg. Naravno, na kraju jedete nepotrebno puno i kad više niste gladni, jer eto, misao „platio sam, idem to sad iskoristiti“ stalno vam je prisutna. Uz hranu besplatna je konzumacija i sokova.

Maredo

Ovaj popularni restoran u ulici Florijana Andrašeca na Trešnjevci, svake subote i nedjelje u razdoblju od 10 do 16 sati nudi veliki izbor raznih jela. Iz Mareda ovu ponudu reklamiraju kao brunch & lunch (gdje se doručak polako pretvara u ručak), a iako nisam još bio (što je nepravda koju moram ispraviti), sam pogled na meni izgleda prilično zadovoljavajuće. Poširana jaja, kroasani, sushi, salatice i ostala hrana samo čeka na vas. Cijena – 25 € po osobi, a za dodatnih 9 € pijete i mimoza koktele do mile volje. Rezervacija je obavezna, a djeca do 7 godina jedu besplatno.

Kiyomi

I u samom centru grada u Gajevoj ulici, u ovom hvaljenom azijskom restoranu, moguće je uživati u „all you can eat“ ponudi. Doduše, kod njih je stvar malo drukčija jer se odnosi samo na jedno jelo – dim sum. Vrijedi ponedjeljkom, a koncept je jednostavan . kad pojedete jednu porciju, za stol vam dolazi nova. Cijena po glavi nije mala i iznosi 28 €, ali ako je dim sum nešto čega vam nikad nije dosta, valja pružiti priliku i Kiyomiju.

Jellyfish In Space

U ovom zgodnom restoranu na Kvatriću, po „all you can eat“ konceptu nude sushi. Ponuda vrijede svake srijede i nedjelje, cijena iznosi 29 €, a potrebno je nazvati i rezervirati unaprijed. Dakle, evo prilike za „ubit se u sushiju“. Platiš mrvicu manje od 30 € i jedeš ovaj japanski specijalitet bez ikakvog ograničenja…