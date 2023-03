Legenda kaže da se Napoleon Bonaparte tijekom svojih osvajanja jednom prilikom zaustavio u Bessieresu u Francuskoj. Navodno mu se toliko svidio okus lokalnih kokošjih jaja da je naredio seljacima da skupe zalihe i naprave veliki omlet za njega i njegovu vojsku.



To mjestašce na jugu Francuske i dalje peče velike omlete kako bi nahranilo gladne mase. No danas to čine na još monumentalniji način, u gigantskoj tavi u koju stane 15 tisuća razbijenih jaja.



Omlet se miješa golemim drvenim kuhačama koje više nalikuju na vesla nego na kuhinjska pomagala, a peče se na otvorenoj vatri na glavnom gradskom trgu. Ispečeni omlet potom se podijeli na manje porcije i besplatno podijeli tisućama ljudi.

Za veliki omlet potroši se 15.000 jaja (Foto: Afp)

Tradicija pečenja velikog omleta započela je 1973. godine na uskrsni ponedjeljak i otad se ponavlja svake godine. Glavna je atrakcija višednevnog proljetnog festivala koji uključuje i glazbu, ples, parade i slična događanja.

Isprva se omlet pekao s tek nekoliko tisuća svježih kokošjih jaja, no s vremenom su porasli apetiti i količina utrošenih sastojaka. Iza svega stoji Bratstvo velikog omleta, čiji članovi najozbiljnije shvaćaju svoj zadatak da besplatno i s veseljem pripreme i posluže divovski omlet.



Bratstvo velikog omleta priređuje takve gastronomske spektakle i u mnoštvu drugih manjih gradova, od Frejusa u Francuskoj do Piquea u Argentini.



U Bessieresu će se veliki omlet peći i ove godine, i to 9. travnja 2023. godine. Što se sve sprema na proljetnom festivalu, provjerite na službenim stranicama organizatora.

