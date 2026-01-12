Jeste li čuli za karameliziranu bijelu čokoladu? Nazivaju je još zlatna čokolada ili blonde čokolada - raskošna je to slastica koja je podvrgnuta sporom procesu termičke obrade, odnosno prženja kako bi razvila specifičnu boju i okus.

I dok je bijela čokolada vrlo kremasta i slatka, njezina karamelizirana verzija ima zlaćanu boju i dubok tostiran okus nalik na karamelu.

Nastala je sasvim slučajno u francuskoj tvornici čokolade Valrhone oko 2005. godine – bijela čokolada slučajno je ostavljena nekoliko dana u vodenoj kupelji, a lagano zagrijavanje transformirao je njezine šećere i mliječne tvari u složenu poslasticu.

Francuski slastičar Frédéric Bau nazvao je ovu čokoladu Valrhona Dulcey i pokrenuo novi trend u pripremi deserata.

Dubok okus karamelizirane bijele čokolade obogatit će okusni profil raznih deserata - upotrijebiti je možete za pripremu kuglica, keksa, kolači, torti, preljeva, glazura i raznih drugih slastica.

Može se kupiti već gotova u (svjetskim) trgovinama, ali i napraviti samostalno kod kuće.

Da biste ostvarili ovaj cilj u vlastitom domu važno je upotrijebiti pravu bijelu čokoladu, a ne jeftine zamjene. Idealno bi bilo koristiti bijelu čokoladu s minimalnim udjelom od 29 posto kakao maslaca.

Karamelizirana bijela čokolada - sastojci: 200 g bijele čokolade Karamelizirana bijela čokolada - priprema: Zagrijte pećnicu na 140 stupnjeva Celzija. Razlomite čokoladu na manje komade i stavite je na pravokutni lim za pečenje. Pecite čokoladu 10 minuta, a zatim je izvadite van i promiješajte plastičnom špatulom. Vratite je u pećnicu i nastavite peći 10 minuta, pa ponovite postupak. Komadići bijele čokolade bi se trebali peći sveukupno 60 minuta na 140 stupnjeva Celzija, te pažljivo miješati svakih 10 minuta kako bi se odgovarajuće rastopila, zapekla i kako biste uklonili sve eventualne grudice. Po isteku 60 minuta prebacite dobivenu smjesu u plitku plastičnu posudu, ravnomjerno razmažite sadržaj i pustite da se stvrdne u hladnjaku, a potom upotrijebite u receptu po želji. Dobar tek!

Topli zimski napitci uz koje vam neće trebati radijator +0