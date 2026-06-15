Kringle je tradicionalno pecivo koje svoje korijene vuče iz Skandinavije, a posebno je popularno u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Naziv potječe od staronordijske riječi kringla, što znači krug ili prsten, a odnosi se na karakterističan oblik. Iako danas postoji mnogo različitih verzija u obliku kruga, potkove ili klasične savijače, kringle se tradicionalno priprema od dizanog ili lisnatog tijesta koje se puni marcipanom, maslacem, orašastim plodovima, grožđicama ili voćnim nadjevima.

Kringle ima dugu tradiciju u danskim pekarnicama, a tijekom stoljeća postao je toliko važan dio pekarske kulture da se njegov stilizirani oblik koristi kao simbol pekarskih cehova diljem Europe. Posebnu popularnost kringle je stekao u američkoj saveznoj državi Wisconsin, kamo su ga u 19. stoljeću donijeli danski doseljenici. Ondje je nastala poznata verzija poznata kao Racine kringle, nazvana po gradu Racineu koji je postao središte dansko-američke pekarske tradicije. Za razliku od skandinavskih inačica, američki kringle priprema se od bogatog lisnatog tijesta s mnogo slojeva maslaca, puni se voćem, orašastim plodovima ili kremastim nadjevima te se nakon pečenja prelijeva glazurom.

Kringle - sastojci: Tijesto: 250 g glatkog brašna

40 g šećera

7 g suhog instant kvasca

1 žličica soli

225 g hladnog maslaca, narezanog na kockice

80 ml hladnog punomasnog mlijeka

1 veliko jaje Nadjev: 220 g sitno nasjeckanih pekan oraha

100 g smeđeg šećera

3 žlice javorovog sirupa

60 g otopljenog maslaca

1 veliko jaje, lagano umućeno Glazura: 120 g šećera u prahu

½ žličice ekstrakta vanilije

1 do 2 žlice vode

prstohvat soli Kringle - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, kvasac i sol. Dodajte hladni maslac narezan na kockice pa ga utrljajte u suhe sastojke pomoću sjeckalice za tijesto ili vršcima prstiju. Smjesa treba nalikovati krupnim mrvicama. U manjoj zdjeli umutite mlijeko i jaje. Dodajte ih u smjesu s brašnom i maslacem te miješajte dok se sastojci ne povežu. Prebacite tijesto na radnu površinu i kratko ga mijesite dok ne dobijete glatko, ali još uvijek pomalo mrvičasto tijesto. Oblikujte pravokutnik, zamotajte u prozirnu foliju i stavite u hladnjak na najmanje 4 sata, a najviše 2 dana. Za nadjev u sjeckalici usitnite pekan orahe. Prebacite ih u zdjelu pa umiješajte smeđi šećer, javorov sirup i otopljeni maslac. Ostavite sa strane. Ohlađeno tijesto razvaljajte na lagano pobrašnjenoj površini u pravokutnik veličine približno 38 x 20 cm. Presavijte ga na trećine poput pisma. Okrenite tijesto za 90 stupnjeva pa ga ponovno razvaljajte na istu veličinu i ponovno presavijte. Zamotajte tijesto i ohladite 20 do 30 minuta. Postupak valjanja i preklapanja ponovite još dva puta, uz hlađenje između svakog ponavljanja. Nakon posljednjeg preklapanja ostavite tijesto u hladnjaku još 20 do 30 minuta. Dva lima obložite papirom za pečenje. Tijesto prerežite na pola. Jednu polovicu vratite u hladnjak. Drugu polovicu razvaljajte u pravokutnik veličine približno 75 x 13 cm. Polovicu nadjeva rasporedite po sredini tijesta u traku široku oko 4 cm. Jednu dužu stranu tijesta preklopite preko nadjeva. Drugu stranu premažite umućenim jajetom pa je preklopite preko prve. Dobro stisnite spoj i zatvorite krajeve. Oblikovano tijesto prebacite na lim, spojem prema dolje, te ga oblikujte u ovalni prsten. Spojite krajeve i lagano ih pritisnite. Pokrijte lagano nauljenom folijom i ostavite na toplom mjestu oko 30 minuta, dok se tijesto lagano ne napuhne. Pećnicu zagrijte na 190 °C. Površinu premažite umućenim jajetom i pecite 18 do 22 minute, odnosno dok kringle ne poprimi duboku zlatnosmeđu boju. Dok se peče, pripremite glazuru. Pomiješajte šećer u prahu, vaniliju, vodu i sol dok ne dobijete glatku smjesu. Pečeni kringle ostavite da se potpuno ohladi. Prelijte ga glazurom, ostavite nekoliko minuta da se stisne pa narežite i poslužite.

Tjestenina zbog koje se ljudi vraćaju na Trešnjevku: Minijaturni lokal koji oduševljava ljubitelje talijanske kuhinje +8