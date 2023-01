Nitko vas ne može spriječiti da iskoristite zahod usred noći. No nakon obavljanja nužde, nemojte pustiti vodu u zahodu. Ili je to barem slučaj ako živite u unajmljenom stanu s tankim zidovima u Švicarskoj.



U većini pravilnika za najmoprimce u stambenim zgradama u Švicarskoj stoji da se treba poštovati kućni red te se ne smije uznemiravati susjede u periodu od 22 sati navečer do 7 sati ujutro.



Kućni red ovisi od zgrade do zgade, a popis zabranjenih aktivnosti variva ovisno o debljini zidova u objektu, broju stanova i profilu stanovnika.

Na popisu zabranjenih aktivnosti može se naći velik broj bučnih aktivnosti – primjerice, građevinski radovi, tulumi, sviranje instrumenta ili usisavanje. Živite li u zgradi s tankim zidovima može se naći i puštanje vode u zahodu.



Na internetu kruže priče kako je ovo pravilo o zabrani puštanja vode u zahodu nakon 22 sati urbani mit koji nema mnogo veze sa stvarnošću, a pogotovo ako živite u stanu s više ljudi.

Na nekim mjestima u Švicarskoj ne smijete pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata (Foto: Getty Images)

"Kad živite u stanu s više ljudi, morate pustiti vodu u zahodu inače smrdi toliko da čak i muhe počnu kašljati," našalila se jedna od korisnica na online servisu za postavljanje pitanja Quora koja živi u iznajmljenom stanu u Švicarskoj te se nadovezala:



"U mojoj zgradi nije dozvoljeno slušati glasno glazbu iza 21 sat, razgovarati na telefon osim u hitnim situacijama, proizvoditi bilo kakvu buku, zabijati čavle u zid, pustiti psa da glasno laje, uključiti mašinu za pranje veša i slično. No pustiti vodu u zahodu je nužnost."



Popis zabranjenih aktivnosti u stambenoj zgradi obično je naveden u ugovorima o najmu stana, a najmoprimci su dužni potpisati ih i složiti se s njima prije nego što se usele. Na taj način nikoga se ne prisiljava da radi nešto s čime nije prethodno upoznat.



Najbolji način da se objasni situacija s puštanjem vode u zahodu u večernjim satima u Švicarskoj? Nije protuzakonito puštati vodu u zahodu, ali isto tako nije protuzakonito da agencija za iznajmljivanje stanova u ime vlasnika zgrade stavi takva ograničenja u ugovor o najmu i kazni one najmoprimce koji se ne pridržavaju pravila, a pogotovo u starijim zgradama.

