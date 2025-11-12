Monkey Bread ili u prijevodu s engleskog majmunski kruh je zabavna američka slastica koja se sastoji od sočnih kuglica tijesta umočenih u maslac, šećer i cimet, a koji su ispečeni sljubljeni zajedno u jednu ljepljivu cjelinu.



Majmunski kruh se često peče u kalupu za kuglof jer jamči optimalnu termičku obradu. Servira se najčešće uz kavu ili čaj.



Nitko ne zna sa sigurnošću zašto je kruh majmunski. Neki pretpostavljaju da se razlog skriva u činjenici što se kruh jede ili čupka rukama – onako kako bi to radili i majmuni.



Mađari imaju vrlo sličan recept za slatki kruh, a nazivaju ga Aranygaluska.

Majmunski kruh - sastojci: Za tijesto: 570 g glatkog brašna

300 ml punomasnog mlijeka

100 g smeđeg šećera

60 g maslaca sa sobne temperature

7 g suhog kvasca

2 velika jaja

1 čajna žličica soli

biljno ulje za podmazivanje Za preljev: 400 g šećera

120 g rastopljenog maslaca

3 žlice cimeta u prahu Majmunski kruh - priprema: Napravite tijesto: Lagano zagrijte mlijeko i pomiješajte ga sa suhim kvascem. Ostavite ga tako oko pet minuta da se zapjeni i aktivira. U zdjelu miksera dodajte brašno, smeđi šećer i sol i miksajte dok se sastojci ne sljube. Dodajte smjesu s kvascem i jaja i nastavite miksati dok se ne počne formirati tijesto. Postupno dodajte omekšani maslac i nastavite miksati dok ne dobijete glatku kuglu tijesta. Premjestite tijesto u nauljenu zdjelu, pokrijte ga kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu u kuhinji da se diže oko sat i pol, odnosno dok mu se ne udvostruči volumen. Tijesto prebacite na pobrašnjenu podlogu, razvucite ga u kvadrat debljine oko 1,5 centimetara i narežite na 60 komada. Svaki komad oblikujte u kuglicu promjera oko 2,5 centimetara. Napravite preljev za kuglice tijesta: rastopite maslac. U drugoj zdjelici pomiješajte šećer i cimet. Svaku kuglicu tijesta umočite u rastopljeni maslac, pustite da se višak maslaca ocijedi, a potom umočite u mješavinu šećera i cimeta. Dobro namastite kalup za kuglof, pa slažite ovako pripremljene kuglice tijesta jedno na drugo u slojevima dok ne potrošite sve sastojke. Pokrijte majmunski kruh krpom i pustite da se tijesto diže još oko 45 minuta. Potom stavite peći majmunski kruh u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 40 minuta, odnosno dok se na ispeče do kraja, a površina ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Ohladite kruh, pa ga poslužite s napitkom po želji. Dobar tek!

Savjet plus:

Neki serviraju majmunski kruh s dodatnom glazurom. Ako volite ekstra šećerne deserte, kruh premažite sa šećerom u prahu koji ste pomiješali s nešto slatkog vrhnja i ekstrakta vanilije.

