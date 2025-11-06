Ako volite eksperimentirati u kuhinji s različitim receptima, u smočnici vjerojatno imate napola otvorene pakete hrane s kojima ne znate što biste napravili – primjerice, nešto instant pirea od krumpira u pahuljicama, mlijeka u prahu i sličnih stvari.



Umjesto da takvi sastojci skupljaju prašinu, iskoristite ih i pretvorite u fino jelo. Mi vam danas predstavljamo brzinski recept za kremastu juhu od krumpira.



Ništa ne može zamijeniti svježi krumpir, ali ako trebate potrošiti instant pahuljice ili nemate puno vremena, ovaj recept sjajno je rješenje. Na stolu ćete imati zdjelicu juhe u svega par minuta.

Kremasta juha od krumpira - sastojci: 200 g instant pirea od krumpira u pahuljicama

150 g mlijeka u prahu

2 žlice pilećeg temeljca u granulama

2 čajne žličice luka u prahu

1 čajna žličica sušenog peršina

1 čajna žličica soli

prstohvat papra

prstohvat kurkume u prahu

2 l vruće vode Kremasta juha od krumpira - priprema: Sve sastojke za juhu stavite u veću zdjelu: pomiješajte instant pahuljice pirea od krumpira, mlijeko u prahu, sol, papar, pileći temeljac, luk u prahu i sušeni peršin. Dodajte i nešto kurkume u prahu kako biste jelu dali privlačniju žutu boju. Prelijte dobivenu mješavinu s 2 litre vruće vode koju ste prethodno zagrijali u kuhalu ili mikrovalnoj pećnici. Pomiješajte sve zajedno i servirajte odmah s dodacima po želji poput naribanog sira, čili pahuljica, mladog luka ili sličnih dodataka. Ako ne želite odmah jesti juhu, mješavinu prebacite u staklenku s poklopcem. Kada vam se jede juha uzmite 50 grama mješavine i sljubite s 250 mililitara vruće vode. I to je sva mudrost. Dobar tek! Prebacite mješavinu u staklenku s poklopcem i vratite u smočnicu.

