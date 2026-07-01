Hladne juhe popularan su izbor u toplijem dijelu godine – one hidriraju organizam i nadoknađuju elektrolite izgubljene znojenjem a da vam ne pružaju osjećaj težine u želucu nakon jela.
Ne morate paliti pećnicu da biste ih napravili – za njihovu pripremu potreban vam je tek dobar blender ili sjeckalica povrća. Ako na raspolaganju nemate kvalitetan blender, juhu nakon miksanja možete procijediti kroz gusto sito da dobijete glatku i svilenkastu teksturu.
Danas predlažemo da napravite hladnu juhu od mrkve, kokosova mlijeka i curry paste koju je potrebno ohladiti prije posluživanja.
Hladna juha od mrkve - sastojci:
- 450 g mrkve
- 400 ml light kokosova mlijeka
- 125 ml hladne vode
- 2 žlice vinskog octa
- 2 žlice ekstradjevičanskog maslinova ulja
- 1-2 češnja češnjaka
- 1 čajna žličica crvene curry paste
- sol i papar po želji
Hladna juha od mrkve - priprema:
- U dobar blender ili sjeckalicu povrća stavite očišćene komadiće mrkve, kokosovo mlijeko, ekstradjevičansko maslinovo ulje, češnjak, ocat, curry pastu i vodu. Posolite i popaprite po želji. Miksajte dok ne dobijete glatku juhu.
- Stavite juhu u hladnjak na barem četiri sata da se ohladi. Ako se tijekom hlađenja previše zgusne, razrijedite je s još malo hladne vode.
- Poslužite juhu sa svježim povrćem, maslinovim uljem i sjemenkama po želji. Dobar tek!
Ova jela savršena su za toplinski val – ne morate ništa kuhati, lagana su i fina +2