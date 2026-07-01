Hladne juhe popularan su izbor u toplijem dijelu godine – one hidriraju organizam i nadoknađuju elektrolite izgubljene znojenjem a da vam ne pružaju osjećaj težine u želucu nakon jela.

Ne morate paliti pećnicu da biste ih napravili – za njihovu pripremu potreban vam je tek dobar blender ili sjeckalica povrća. Ako na raspolaganju nemate kvalitetan blender, juhu nakon miksanja možete procijediti kroz gusto sito da dobijete glatku i svilenkastu teksturu.

Danas predlažemo da napravite hladnu juhu od mrkve, kokosova mlijeka i curry paste koju je potrebno ohladiti prije posluživanja.

Hladna juha od mrkve - sastojci: 450 g mrkve

400 ml light kokosova mlijeka

125 ml hladne vode

2 žlice vinskog octa

2 žlice ekstradjevičanskog maslinova ulja

1-2 češnja češnjaka

1 čajna žličica crvene curry paste

sol i papar po želji Hladna juha od mrkve - priprema: U dobar blender ili sjeckalicu povrća stavite očišćene komadiće mrkve, kokosovo mlijeko, ekstradjevičansko maslinovo ulje, češnjak, ocat, curry pastu i vodu. Posolite i popaprite po želji. Miksajte dok ne dobijete glatku juhu. Stavite juhu u hladnjak na barem četiri sata da se ohladi. Ako se tijekom hlađenja previše zgusne, razrijedite je s još malo hladne vode. Poslužite juhu sa svježim povrćem, maslinovim uljem i sjemenkama po želji. Dobar tek!

Ova jela savršena su za toplinski val – ne morate ništa kuhati, lagana su i fina +2