Ova ukusna juha od špinata ili blitve puna je topline i vitamina, a najbolje je to - što sve možete izmijeniti. Recept možete koristiti kao "šalabahter" za količine, a sve sastojke, i lisnato povrće i začine, možete prilagoditi vlastitom ukusu ili raspoloženju.

Karamelizirani luk igra ključnu ulogu za dubinu okusa i daje juhi slatkoću, a krumpir je zaslužan za gustu, svilenkastu teksturu. Ova će vas juha okrijepiti i zasititi, a pripremit ćete je bez problema. Dobar tek!

Gusta juha od špinata - sastojci: 1 svežanj (250-300 g) blitve ili špinata

1 svežanj raštike

1 vezica mladog luka (4-5), narezanog, bijeli i zeleni dio

1 šaka korijandera, nasjeckanog

1 čajna žličica soli, plus još po ukusu

1 srednji krumpir

1 srednji žuti luk

1 1/2 žlice maslinovog ulja

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

2 1/2 šalice povrtnog temeljca

1 prstohvat svježe mljevenog crnog papra

1 prstohvat kajenskog papra

1 žlica svježeg soka od limuna, plus još po ukusu Gusta juha od špinata - proprema: Operite sve zeleno povrće, odrežite stabljike i narežite listove. Ubacite blitvu ili špinat, raštiku, mladi luk i korijander u veliki lonac i dodajte 3 šalice vode i žličicu soli. Ogulite krumpir, narežite ga na kockice i dodajte u lonac. Stavite kuhati, a kada proključa, smanjite vatru na lagano, poklopite i pustite da se juha kuha na laganoj vatri oko pola sata. U međuvremenu nasjeckajte luk, zagrijte žlicu maslinovog ulja u tavi i pirjajte luk s malo soli na sasvim laganoj vatri dok ne postane zlatnosmeđ i mekan, do pola sata. Povremeno ga promiješajte. Dodajte karamelizirani luk u juhu. Stavite preostalih 1/2 žlice ulja u tavu i umiješajte nasjeckani češnjak. Pržite minutu pa dodajte i češnjak u lonac i kuhajte juhu još 10 minuta. Ulijte dovoljno temeljca da se juha lako izlijeva iz kutlače i izmiksajte je u blenderu u serijama ili upotrijebite štapni mikser. Vratite juhu u lonac, pustite da ponovno zavrije i kušajte. Po potrebi dodajte još malo soli, sameljite malo crnog papra i dodajte prstohvat kajenskog papra i žlicu limunovog soka. Dobro promiješajte i ponovno kušajte i po potrebi dodatno začinite solju, paprom i limunovim sokom. Poslužite i dodajte još kap maslonovog ulja.

