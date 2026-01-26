Ova ukusna juha od špinata ili blitve puna je topline i vitamina, a najbolje je to - što sve možete izmijeniti. Recept možete koristiti kao "šalabahter" za količine, a sve sastojke, i lisnato povrće i začine, možete prilagoditi vlastitom ukusu ili raspoloženju.
Karamelizirani luk igra ključnu ulogu za dubinu okusa i daje juhi slatkoću, a krumpir je zaslužan za gustu, svilenkastu teksturu. Ova će vas juha okrijepiti i zasititi, a pripremit ćete je bez problema. Dobar tek!
Gusta juha od špinata - sastojci:
- 1 svežanj (250-300 g) blitve ili špinata
- 1 svežanj raštike
- 1 vezica mladog luka (4-5), narezanog, bijeli i zeleni dio
- 1 šaka korijandera, nasjeckanog
- 1 čajna žličica soli, plus još po ukusu
- 1 srednji krumpir
- 1 srednji žuti luk
- 1 1/2 žlice maslinovog ulja
- 2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 2 1/2 šalice povrtnog temeljca
- 1 prstohvat svježe mljevenog crnog papra
- 1 prstohvat kajenskog papra
- 1 žlica svježeg soka od limuna, plus još po ukusu
Gusta juha od špinata - proprema:
- Operite sve zeleno povrće, odrežite stabljike i narežite listove.
- Ubacite blitvu ili špinat, raštiku, mladi luk i korijander u veliki lonac i dodajte 3 šalice vode i žličicu soli.
- Ogulite krumpir, narežite ga na kockice i dodajte u lonac.
- Stavite kuhati, a kada proključa, smanjite vatru na lagano, poklopite i pustite da se juha kuha na laganoj vatri oko pola sata.
- U međuvremenu nasjeckajte luk, zagrijte žlicu maslinovog ulja u tavi i pirjajte luk s malo soli na sasvim laganoj vatri dok ne postane zlatnosmeđ i mekan, do pola sata. Povremeno ga promiješajte.
- Dodajte karamelizirani luk u juhu. Stavite preostalih 1/2 žlice ulja u tavu i umiješajte nasjeckani češnjak. Pržite minutu pa dodajte i češnjak u lonac i kuhajte juhu još 10 minuta.
- Ulijte dovoljno temeljca da se juha lako izlijeva iz kutlače i izmiksajte je u blenderu u serijama ili upotrijebite štapni mikser.
- Vratite juhu u lonac, pustite da ponovno zavrije i kušajte. Po potrebi dodajte još malo soli, sameljite malo crnog papra i dodajte prstohvat kajenskog papra i žlicu limunovog soka. Dobro promiješajte i ponovno kušajte i po potrebi dodatno začinite solju, paprom i limunovim sokom.
- Poslužite i dodajte još kap maslonovog ulja.