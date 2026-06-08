Gelo di melone jedan je od najpoznatijih ljetnih deserata sicilijanske kuhinje i smatra se jednim od najljepših primjera arapskog utjecaja na tamošnju gastronomiju.

Ovaj lagani puding od svježe lubenice priprema se od prirodnog soka lubenice koji se aromatizira cimetom i, po želji, cvjetovima jasmina. Sok od lubenice napravit ćete jednostavno tako da lubenicu narežete na kockice i uklonite koštice pa izmiksate u blenderu i procijedite. Manja lubenica dat će približno jednu litru soka.

U tradicionalnoj verziji dodaju se sitni komadići tamne čokolade koji podsjećaju na sjemenke lubenice, dok mljevene pistacije daju završni mediteranski štih.

Jednostavan za pripremu, bez jaja i mliječnih proizvoda, gelo di melone idealan je desert za vruće ljetne dane kada tražimo nešto osvježavajuće, lagano i drugačije.

Gelo di melone - sastojci: 1 l soka od lubenice (izmiksana lubenica bez koštica)

100 g šećera

80 – 100 g kukuruznog škroba

prstohvat mljevenog cimeta

1 – 2 klinčića (po želji)

nekoliko cvjetova jasmina (po želji) Dodaci, po želji 50 g tamne čokolade, sitno nasjeckane

50 g kandirane bundeve (zuccata), sitno narezane Za posluživanje 30 g mljevenih pistacija

listići tamne čokolade

cvjetovi jasmina Gelo di melone - priprema: Odvojite oko 200 ml soka od lubenice i ostavite sa strane. Preostalih 800 ml ulijte u lonac i zagrijavajte na laganoj vatri. U odvojeni dio soka umiješajte škrob i dobro miješajte dok ne dobijete potpuno glatku smjesu bez grudica. U lonac sa zagrijanim sokom dodajte šećer, cimet te po želji klinčiće i cvjetove jasmina. Umiješajte pripremljenu smjesu sa škrobom i neprestano miješajte pjenjačom. Kuhajte na srednje laganoj vatri dok se smjesa ne zgusne poput pudinga. Kada zavrije, nastavite kuhati još 1 do 2 minute uz stalno miješanje. Maknite s vatre i po želji procijedite kroz fino sito kako biste dobili potpuno glatku teksturu i uklonili cvjetove jasmina ili klinčiće. Ako želite dodati čokoladu i kandiranu bundevu, lagano ih umiješajte u ohlađenu smjesu. Puding rasporedite u desertne čašice, zdjelice ili pojedinačne kalupe. Stavite u hladnjak na najmanje 2 sata. Za čvršću teksturu i lakše vađenje iz kalupa, ostavite preko noći. Poslužite dobro ohlađen puding u zdjelicama ili ga pažljivo istresite na desertne tanjuriće. Pospite mljevenim pistacijama, ukrasite strugotinama tamne čokolade cvjetovima jasmina.

Mamma mia! Greška koju baš nikada ne smijete napraviti kada radite carbonaru +1