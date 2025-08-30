Sjajan desert može se napraviti u kratkom vremenu od relativno malo sastojaka i bez previše truda. Ova energetska pločica koja se često dijeli po društvenim mrežama, pravi je dokaz za to.



Pločica se radi samo od tri sastojka: svježih mekanih datulja, maslaca od kikirikija i rastopljene tamne čokolade. Ima sjajan okus, a napraviti se može za svega 10-ak minuta.



Ovaj brzinski desert imat će najbolji okus ako upotrijebite svježe Medjool datulje i prirodni maslac od prženih kikirikija u koje je dodano tek malo soli te koji obiluje bjelančevinama biljnog porijekla.



Poželjno je upotrijebiti tamnu čokoladu jer ona puca od antioksidanata, ali možete upotrijebiti i onu mliječnu po želji.

Čokoladne energetske pločice - sastojci: 300 g maslaca od kikirkija

200 g tamne čokolade

30 svježih datulja Čokoladne energetske pločice - priprema: Svježe datulje raspolovite, uklonite košticu i postavite rastvorene na lim za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve datulje – slažite datulje jednu do drugu dok ne napravite kocku ili pravokutnik. Pokrijte datulje s drugim komadom papira za pečenje pa preko njih prođite nekoliko puta valjkom za tijesto kako biste ih izravnali i spojili. Uklonite papir s vrha datulja. Preko datulja premažite maslac od kikirikija – upotrijebiti možete glatki maslac ili onaj hrskavi, a preko svega prelijte rastopljenu tamnu čokoladu. Okus čokolade bit će izraženiji ako dodate nešto soli na vrh deserta. Po želji možete nabacati na vrh i nešto nasjeckanih kikirikija. Stavite sve zajedno u hladnjak na oko dva sata da se stisne, a potom je narežite i poslužite. Dobar tek!

