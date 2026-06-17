Numbeo je velika internetska baza podataka o troškovima života, cijenama nekretnina i kvaliteti života općenito u nekom gradu. Temelji se na iskustvima i podacima korisnika ove platforme, a osvježava se na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi.

Upravo smo analizirali podatke na Numbeu, a kako bismo otkrili u kojem se hrvatskom gradu na moru pije najjeftinije pivo. Treba uzeti u obzir da na Numbeu nema podataka o svim hrvatskim gradovima na obali, a posebno manjkavi su podaci s otoka.

Isto tako, ovo su podaci o domaćem i inozemnom pivu koje se može kupiti u restoranima.

Bez velikih iznenađenja, Dubrovnik je među najskupljim gradovima na obali. Za pola litre domaćeg piva ovdje treba izdvojiti 5 eura, dok će manje pivo (0,33 l) inozemnog brenda koštati u prosjeku 3,75 eura. Iste cijene piva naći ćete i u Zadru, Makarskoj, Tučepima i Crikvenici.

Cijena domaćeg piva u splitskom restoranu iznosi 4,25 eura, a inozemno košta 4,75 eura. Iste cijene mogu se naći i u Solinu, Trogiru, Orebiću, ali i na Korčuli.

Dubrovnik je među skupljim gradovima na obali (Foto: Shutterstock)

U Šibeniku se domaće pivo od pola litre može popiti za 2,75 eura, dok je strano pivo za 1,35 eura skuplje po boci. To je ujedno i grad s najjeftinijim domaćim pivom na obali, a prema dostupnim prosječnim podacima na Numbeu.

Na sjevernom Jadranu su cijene otprilike slične. U Rijeci ćete za pola litra domaćeg piva platiti 3,33 eura, a za uvozno 4 eura. Ista je prosječna cijena uvoznog piva i u Opatiji, Puli, Umagu i Poreču, dok je domaće nešto jeftinije u tim gradovima – prodaje se za 3 eura po boci od pola litre.

U Rovinju su cijene domaćeg i stranog piva gotovo pa izjednačene - pola litre domaćeg piva košta 3,80 eura, dok je uvozno pet centi jeftinije.

Na Krku se domaće pivo može popiti za 4 eura, a uvozni brendovi po 3,75 eura za bocu od 0,33 litre.

Prema Numbeu, najskuplje pivo na našoj strani Jadrana pije se u općini Gradac u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Za pola litre domaćeg piva treba izdvojiti čak 8,50 eura, a za uvozno od 0,33 litara 7 eura. Ipak, treba uzeti u obzir da je Gradac imao samo 13 recenzija u posljednjih 12 mjeseci, dok je primjerice Split imao 602, pa podaci možda nisu aktualni ni posebice precizni.

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