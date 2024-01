Nađete li se u Sarajevu, svakako se uputite do Avaz Twist Towera. Sjedište poznate novinsko-izdavačke kuće u Tešanjskoj 24A arhitektonsko je remek-djelo Faruka Kapidžića, a izdiže se na 142 metra visine. Smatra se najvišom građevinom u Bosni i Hercegovini i jednom od najviših na prostoru bivše Jugoslavije.



Taj je impozantni neboder, uz Baščaršiju, postao nezaobilazna turistička atrakcija u Sarajevu u posljednjih desetak godina, odnosno od 2009. godine kada je otvoren. Glavni je razlog za to spektakularni pogled na glavni grad Bosne i Hercegovine koji se pruža s njegova vidikovca na 36. katu.

Vidikovac je otvoren svaki dan od 7 do 23 sata, a cijena ulaznice za jednu osobu iznosi 2 konvertibilne marke ili otprilike 1 euro. Za razliku od drugih mjesta u Sarajevu gdje se primaju razne valute kao sredstvo plaćanja, na vidikovcu morate imati pripremljene konvertibilne marke za automat kako biste mogli ući.



Ako biste radije uživali u divnom panoramskom pogledu na Sarajevo s čašom omiljenog pića u rukama, spustite se kat niže, gdje vas očekuje Caffe 35. Iako je iznimno popularan među turistima iz regije i svijeta, a pogotovo iz Hrvatske, ovaj kafić na 35. katu Avaz Twist Towera ima vrlo opuštenu atmosferu neovisno o broju ljudi u prostoru.

Možda ćete pričekati koju minutu više da naručite i dobijete piće, ali bit ćete posluženi sa smiješkom i prepoznatljivim sarajevskim humorom dok u pozadini sviraju (ne)očekivani EX YU hitovi – od Miše Kovača do Indexa.



Caffe 35 nudi sve od kave i crnog čaja do različitih sokova, cidera, piva, vina i žestokih pića po cijenama koje su vrlo slične onima u Zagrebu, a ako ogladnite, tu je i nekoliko opcija sendviča, kao i nekoliko slastica. Imajte na umu da je Caffe 35 jedno od rijetkih mjesta u Sarajevu u kojem pušenje nije dopušteno.



I da, ne brinite se – do 35. kata ne morate pješice. Do vrha voze neka od najbržih dizala na Balkanu te će vas do kafića odvesti za svega pola minute.

