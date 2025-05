Nema hedonista u Hrvatskoj koji nije čuo za Boškinac, smješten na otoku Pagu u blizini Novalje. Taj boutique hotel s restoranom i konobom nudi savršenu kombinaciju vrhunske gastronomije i opuštajućeg odmora. Njihov restoran 2020. godine zasluženo je dobio Michelinovu zvjezdicu – prvu na Pagu – i tako postao nezaobilazna gastrodestinacija.

Okružen vinogradima, maslinicima i borovom šumom, s pogledom na Novaljsko polje, Boškinac pruža jedinstveno iskustvo koje spaja prirodnu ljepotu otoka s visokom gastronomijom. Ono što ga čini posebnim jest predanost održivosti i lokalnoj tradiciji.

Boškinac (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Lokalno, sezonsko, zero waste – filozofija koja se osjeća u svakom zalogaju

Restoran Boškinac koristi isključivo lokalne i sezonske namirnice: paška janjetina, sir, riba, maslinovo ulje i divlje bilje glavne su zvijezde menija. S filozofijom zero waste i podrškom lokalnim proizvođačima chef Matija Bregeš stvara jelovnike koji slave bogatstvo otoka.

Chef Matija Bregeš (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

''Jedan je otok Pag na cijelome svijetu. Treba to iskoristiti. Imamo jedan do dva menija po sezoni i cijeli je baziran na namirnicama lokalnih dobavljača. To znači šest ili osam sljedova – trinaest jela s desertima plus pozdravnim jelima, ili dvadesetak jela, ali sve pokrijemo bogatstvom otoka. Siromašan otok, ali opet bogat'', kaže nam chef Matija Bregeš, koji je za Passion Week with Mastercard osmislio poseban meni od tri slijeda, odnosno sedam izlazaka hrane, koji će korisnici Mastercard kartice od 5. do 11. svibnja imati priliku isprobati za svega 75 eura.

Passion Week: Kad fine dining postane dostupan svima

Passion Week with Mastercard dugogodišnji je zajednički projekt udruge JRE-Hrvatska i Mastercarda koji slavi gastronomiju. Ta jedinstvena ideja prepoznata je kao primjer dobre prakse i na internacionalnoj razini udruge JRE, koja okuplja 400 restorana u 16 zemalja Europe. U tom tjednu želja je udruge da za svoje goste kreiraju izvanredna gastronomska iskustva koja poštuju kulinarsko umijeće i nasljeđe specifičnih lokacija na kojima se nalaze ti restorani.

Upravo zbog te promotivne cijene degustacijskog menija restorana koji su članovi udruge JRE- Hrvatska, Passion Week with Mastercard vrlo je popularan među ljubiteljima fine dininga i onima koji će to tek postati.

A kako bi gosti imali više prilika isprobati što više degustacijskih menija u restoranima koji su im na listi želja, Passion Week će se ove godine održati u proljetnom i jesenskom terminu. U proljetnoj ediciji ovog projekta sudjeluje čak 15 vrhunskih restorana diljem Hrvatske, svaki poseban po svom lokalnom, autorskom meniju.

Pozdrav iz kuhinje - njihova izvedba ribe na savor (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Pozdrav iz kuhinje - njihova izvedba gregade, ribe na savor i janjeće jetrice s ciklom (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Zen terasa, zen kuhinja i jela koja mijenjaju percepciju

Lokacija i pažljiv odabir autohtonih namirnica temelj su autorskih jela koja stvaraju chefovi poput Matije Bregeša. Upravo ta kombinacija razlog je da se s kopna zaputite na Pag – pogotovo kada ovakva fine dining iskustva postanu dostupna po prihvatljivim cijenama.

''Veseli nas ta akcija iz razloga što većinom dolaze gosti koji nisu naša publika, koji imaju skeptična mišljenja o fine diningu. I onda nam daju priliku da pokažemo da smo mi dobar restoran i za njih i da je dobro nekad nešto drugačije probati te ostanu u svakom slučaju uvijek oduševljeni. Lani smo imali baš puno novih gostiju koji su prvi put imali doticaj s fine diningom i postali su nam stalni gosti'', rekao nam je chef Matija Bregeš pa nas pozvao da isprobamo meni nakon kojeg, uvjerava nas, iako počinje sa sitnim zalogajima, sigurno nećemo ostati gladni.

Chef Matija Bregeš u kuhinji Boškinca (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

U hladu terase restorana, dok kao aperitiv ispijamo pjenušavo vino i gledamo u beskrajno zelenilo, vlada teški zen, isti kao i, kasnije smo se uvjerili, u kuhinji. Mladi tim chefa Matije Bregeša u smirujućoj, gotovo pa meditativnoj atmosferi stvara mala umjetnička djela na tanjuru, a ideja je s kvalitetnim namirnicama beskonačan broj, kažu.

Što vas čeka na meniju? (Spoiler: raj na tanjuru)

Na stol nam prvo stiže amuse bouche, odnosno pozdravi iz kuhinje, kojim nam u tri zalogaja predstavljaju filozofiju svoje kuhinje. Njihova izvedba gregade, ribe na savor i janjeće jetrice s ciklom na zanimljiv i kreativan način.

Pozdrav iz kuhinje - njihova izvedba gregade, ribe na savor i janjeće jetrice s ciklom (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Kao predjelo jelo s kojim se možete poigrati. U podlozi se nalazi salatica od zeljanica začinjena barrique jabučnim octom, zatim dolazi ragu od kupusa i paljenog kupusa, sve zaokruženo kraljem ovog otoka – paškim sirom.

''Na vrhu jela napravili smo jednu sferu od paškog sira, tako da će gostima sigurno biti interesantno kad je probuše i zapravo cijelo jelo povežu s tim paškim sirom'', kaže nam chef Matija, koji je oko sfere smjestio fermentirane trešnje i ukiseljene grožđice kako bi cijelo to na kraju kremasto jelo učinio još zanimljivijim.

Predjelo sa zeljanicama zaokruženo kraljem ovog otoka – paškim sirom. (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Probijanjem sfere od paškog sira i povezivanjem svih sastojaka dobivamo potpuno novu dimenziju jela (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Nakon predjela – slijed iznenađenja! Čak tri vrste maslaca – kao podloga maslac s paljenim borovim iglicama, maslac s janjećom masti i paljeni maslac s cvijetom soli s otoka Paga – složene u malo umjetničko djelo koje možete mazati na dvije vrste kruha: mali mekani mliječni kruh napravljen s ovčjim mlijekom i kruh pečen na tabli s koromačem.

Slijed iznenađenja- tri vrste domaćeg maslaca i dvije vrste domaćeg kruha (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Domaći kruh - mliječno pecivo s ovčijim mlijekom i kruh pečen na tabli s komoračem (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Kao glavno jelo poslužen je brancin koji je prošao kratki dry age proces od pet dana. Pečen je samo na strani kože i poslužen uz sezonsko povrće, šparoge, mladi bob i krumpir. Sve to obogaćeno je umakom od bijele buzare od dagnji u koju je dodana reducirana mlaćenica, razno korjenasto povrće, ikra pastrve i ulje od medvjeđeg luka. Pravo proljetno lagano jelo koje oduševljava spojem različitih okusa koji to jelo čine uzbudljivim.

Glavno jelo- brancin poslužen uz sezonsko povrće i umak od bijele buzare od dagnji u koju je dodano korjenasto povrće, ikra pastrve i ulje od medvjeđeg luka. (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Zatim je uslijedio preddesert mlade pastry chefice Marije Prše koji nas je osvježio i očistio nam nepce svojim citrusnim notama. Chutney od mladog komorača, poširane jabuke u anisu i cimetu s umakom od ružmarina i ulja mente sa žličnjakom od ledenog kefira od ovčjeg mlijeka koji rade sami.

Preddesert pastry chefice Marije Prše (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Za toplije proljetne dane 22-godišnja chefica Marija Prša osmislila je i lagani desert u kojem smo uživali – zanimljivu kombinaciju biskvita od miso-graha s mousseom od skute, kandiranim limunom i karamelu s timut paprom – u delikatnim cvjetnim motivima.

Desert - biskvit od miso-graha s mousseom od skute i karamelom s timut paprom. (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Naš ručak završio je slatkim petit fourom koji je koji je u ovom posebnom meniju duo koji je savršeno zaokružio cijelu priču – kornetić sa zadarskim maraskinom i crnom limetom te pâte à choux s karameliziranim ovčjim mlijekom i mousseom od kave.

Petit four - kornetić sa zadarskim maraskinom i crnom limetom (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Petit four - pâte à choux s karameliziranim ovčjim mlijekom i mousseom od kave. (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Vina Boškinac – najbolji suvenir s Paga

Imate li priliku, uz meni svakako isprobajte i njihova vina, koja proizvode od autohtonih sorti grožđa, uključujući gotovo izumrli Gegić, čime se čuva vinarska tradicija otoka Paga.

Iako su poznati po kompleksnijim vinima, mi smo se za ovaj meni odlučili uživati u njihovoj Calmi, nenapadnom, svježem bijelom vinu idealnom za ljetna druženja, a s njime ćemo se družiti i u Zagrebu jer nismo propustili kao suvenir ponijeti koju bocu kući.

Ne propustite kušati i Boškinac vina (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Chefu Matiji Bregešu mi smo priuštili ono zbog čega voli svoj posao – našu sreću i oduševljenje jer smo se uvjerili da je njihov restoran zaista nešto posebno i da je vrijedilo prijeći nekoliko stotina kilometara da probamo nešto drugačije.

Organska atmosfera koja je neprocjenjiva

Ako vas uz našu toplu preporuku treba još nagovarati da rezervirate ovo posebno iskustvo na platformi priceless.com ili direktno kontaktirajte restoran uz navođenje "Passion Week" i plaćanje Mastercard karticom, chef Matija Bregeš uvjerava da za doživljaj za pamćenje nije dovoljna samo dobra hrana: ''Mislim da će se sigurno pamtiti doživljaji koje će dobiti u našem restoranu. Umjetno se ne može stvoriti atmosfera. To je i okruženje oko nas, dobar servis, dobra hrana, osmišljen meni, cjelokupna priča. Kad se zaokruži, dobije se osim konzumacije i druženja jedan gastronomski doživljaj.''

Svaki gost iz Boškinca odlazi s poklončićem- tajanstveno sjeme koje ćete posaditi kod kuće i s nestrpljenjem čekati o kojoj biljci se radi. (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Gdje još na fine dining? (Jer jednom nije dosta)

Želite li doživjeti najposebnije okuse Hrvatske, iskoristite Passion Week with Mastercard i nemojte se zaustaviti samo na Boškincu jer svaki JRE restoran donosi vlastitu interpretaciju specifičnog terroira, gastronomskog nasljeđa i obiteljske tradicije te gostima pruža priliku da kušaju pažljivo osmišljene degustacijske menije vrhunskih JRE chefova.

U tjednu od 5. do 11. svibnja degustacijske menije po promotivnim cijenama možete isprobati i u restoranima Pelegrini u Šibeniku i Lemongarden u Sutivanu na Braču, a kamo dalje po nevjerojatna gastronomska iskustva, pratite na stranici JRE-Hrvatska i platformi priceless.com.