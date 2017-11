Autor: Matea Vipotnik

8.11.2017 07:56

Bezbroj kombinacija, ali i mirisa kupcima nudi specijalizirana trgovina u centruMirisi čajeva i svježe pržene kave ispunjavaju ovaj prostor, a osim toga, ovdje ćete pronaći i sastojke zainternacionalne kuhinje, razne sjemenke, bilje, začine...

Za Punkufer o ponudi Hiže čaja pričala je Maja Vrbanić.

"Zalihe nadopunjujemo tjedno, pa su naši čajevi, kava, bilje, začini i ostali sastojci uvijek svježi za kupce. Ponosni smo na kvalitetu i raznolikost našeg asortimana, pa ne volimo izdvajali neke od okusa, baš zbog toga da nešto ne izostavimo", rekla je Maja.

A ima i pribora za pripremu i serviranje čaja i kave (Foto: Hiža čaja)

U ponudi je više od 100 vrsta čajeva u rinfuzi, od zelenih, bijelih, žutih, crnih, biljnih, voćnih, oolong i drugih, a tu je i pribor za pripremu i posluživanje čaja i kave. Osim kvalitetnih mješavina kava tu su i aromatizirane kave poput Vanilla Cream, Amaretto, Irish cream i druge.

Ima i raznolikih začina i začinskih mješavina u rinfuzi, ljutih papričica i raznih umaka, od blagih i malo ljutih pa do onih koji dolaze sa upozorenjem i samo su za najhrabrije. Za one koji vole stranu kuhinju, ovdje će naći sastojke, bilo to meksička, tajlandska, indijska ili neka četvrta.





U ponudi su razni čajevi, kave, začini... (Foto: Hiža čaja)

"Mislimo da se razlikujemo od drugih prvenstveno po širini asortimana i individualnom pristupu našim dragim kupcima koji nam to potvrđuju svakim ponovnim dolaskom, a najviše nas veseli kad dolaze sugrađani po preporuci zadovoljnih kupaca. Proizvode i dostavljamo, a na području Varaždina i okolice, dostava je besplatna. Udaljenijim mjestima naručeno šaljemo poštom", poručila je Maja.

Radno vrijeme trgovine radnim danom je od 8 do 20, a subotom do 13 sati.