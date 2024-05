Najveći regionalni festival održivosti već prvog dana ponudio je rješenja za stvaranje održive budućnosti. Stručnjaci iz ESG područja podijelili su svoja znanja i inovativne strategije te istaknuli izazove s kojima se danas suočavamo.

“Naš planet je pod pritiskom zbog rasta populacije i klimatskih promjena, prekoračili smo šest od devet planetarnih granica. Teško će nam biti idućoj generaciji pogledati u oči. Naši roditelji su također pridonijeli stanju u kojem se Zemlja nalazi, ali oni nas mogu pogledati u oči jer toga nisu bili svjesni. Moramo promijeniti ekonomski sustav kako bismo osigurali održivost za buduće generacije”, poruka je to koju je s pozornice Greencajt festivala poslala dr. Lučka Kajfež Bogataj, dobitnica Nobelove nagrade za mir, slovenska znanstvenica i stručnjakinja za klimatske promjene.

Među stručnjacima na prvom danu Greencajt festivala istaknuli su se i Gorjan Jovanovski, kreator najveće platforme klimatskih podataka EarthCare.ai, Violeta Bulc, globalna predsjednica G100 WWEF-a koja je govorila o projektu Ekocivilizacije i Helen Carlström, koja je predstavila EON-ov projekt pametne mreže koji smanjuje energetske potrebe, optimizira grijanje i hlađenje zgrada. Na panelu “The Elephant(AI)nt is in the room! Who has the key” Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha, Nikola Dujmović, predsjednik Uprave SPANa i Jan Štedul iz Mindsmithsa istaknuli su kako umjetna inteligencija postoji već desetljećima, no tek je nedavno postala dostupna svima.

Drugi dan otvorio je Søren Hermansen, direktor Samso Energy Academy koji je održao predavanje “A Little Piece of Island that changes the Game for the Planet” powered by E.ON. Govorio je o svom rodnom Samsøu, malom danskom otoku koji je postao svjetsko energetsko čudo. “Ljudi će promjenu brže prihvatiti ako je razumiju. Kad im objasnite točno što se događa i kako njihovi postupci doprinose razvoju bolje budućnosti, oni počnu sami razmišljati o tome što sljedeće mogu napraviti kako bi postigli pozitivnu promjenu”, rekao je Søren Hermansen.

Na panelu „SHIFT HAPPENS: Power-up green energy!“ zaključeno je da energetska transformacija nije samo riječ na papiru već da su učinkovita potrošnja energije, smanjenje otpada i korištenje ekoloških izvora nužne ako želimo napraviti promjenu. U nastavku programa drugog dana s nestrpljenjem se očekuje i dolazak Bena Foglea, BBC novinara i autora TV serije "Ljudi od divljine", koji će zasigurno oduševiti svojim predavanjem "Wild: Back to the roots" powered by HTZ. Pridružit će se i panelu "Future of tourism: Hit the sustainable road!" na kojem će s Matthiasom Beyerom iz Globalnog vijeća za održivi turizam, Lucijanom Natalijom Jerković iz Hrvatske turističke zajednice te Rudijem Grulom, direktorom TZ Međimurje raspravljati o trenutnom stanju u turističkoj industriji u Europi i Hrvatskoj. Očekuje se i panel "Hrvatska kao premium destinacija budućnosti!" powered by HGK, zatim "Show me the money! It is green, you know…", "Je li zelena financijska tranzicija novi business as usual?" te intrigantno predavanje "„123456“ razloga zašto ne trebamo lozinku" powered by SPAN.

