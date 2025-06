Galerija 5 5 5 5 "Početak ljeta u Zagrebu već nekoliko godina ima neizostavni miris i okus – onaj vina, hrane, dobre atmosfere i opuštenih toplih večeri. Vinski grad, omiljeni open-air festival vina, vraća se na Tuđmanac od 24. lipnja do 6. srpnja s osvježavajućom i raznovrsnom ponudom vina", otkriv Vinart i dodaje:

"Ideja festivala Vinski grad je približiti kulturu vina široj publici – strastvenim vinoljupcima, ali i onima koji tek ulaze u svijet vina. S obzirom na interes posjetitelja tijekom prošle godine, ideja Vinskog grada itekako je zaživjela, a to pokazuje i interes vinara kojih je ove godine ukupno 30, pretežno iz Hrvatske a ponešto i iz inozemstva".

Posjetitelji će ove godine na Tuđmancu imati priliku kušati vina iz Slavonije - Enosophia, Galić, Josić, Kast, Markota, Martin Albus, Vinarija Kutjevo, iz Središnje Hrvatske – Iuris Winery, Kopjar, Kostanjevec, Kotolenko, Petrač, Podrum Mladina i Štampar, iz Istre – Benvenuti, Cattunar, Deklić, Fakin, Marčeta, Matić vina, Rossi destilerija i Roxanich te iz Dalmacije – Delmati, Skaramuča i Vislander. Inozemnu ponudu čine slovenske vinarije Radgonske gorice i Simčič – Karol&Igor&Marijan, iz Sjeverne Makedonije vinarija Tikveš te francuski Lillet i talijanska Astoria.

Vinski grad - 2 (Foto: Vinski grad Zagreb)

Kao i do sada, osim vina, posjetitelje očekuje veliki izbor koktela na kućici Cocktails by Roto te ponuda piva Erdinger. Ponudu vina prati i pažljivo osmišljena gastronomska ponuda koju donose Mrav Burger, Međimursko pile, President selekcija sireva te Matić delicije.

"Popratni program u Vinskom gradu dokazuje da vino nije samo piće nego i doživljaj, stoga su opuštena poslijepodneva na Tuđmancu rezervirana za program kreativnih radionica na kojem se može pronaći Paint&Wine, izrada keramike Clay&Wine, oslikavanje vinskih čaša GlassArt&Wine, te oslikavanje torbi i majica, BagArt&Wine i T-shirtArt&wine. Uz svaku radionicu kušat će se i vina jedne od vinarija, a zainteresirani svoje mjesto na radionici mogu osigurati ovdje.

U četvrtak 26. lipnja održat će se i kulinarska radionica Pile&Mile u organizaciji Međimurskog pileta. Za najmlađe posjetitelje osiguran je Dukat junior dječji kutak, koji roditeljima omogućuje bezbrižno uživanje u Roto i Romerquelle lounge zoni", dodaje Vinart.

Vinski grad - 3 (Foto: Vinski grad Zagreb)

Večernja druženja u Vinskom gradu donose sjajnu atmosferu i zabavne glazbene programe. Tako nas u srijedu, 25. lipnja očekuje Say Cheese party by President, uz nastup DJ Ved Cruza i saksofon live. Petak i subota, 28. i 29. lipnja, rezervirani su za DJ Kancu od 21 sat, petak, 4. srpnja pretvara se u "Pop me a glass" party by DJ Lorenzo, a u subotu 5. srpnja posjetitelje očekuje "Vodi me u Disco" party by Bocca Sofistifunk. Za opuštenu ljetnu atmosferu svih ostalih dana pobrinut će se playlista Laganini FM radija.

Radno vrijeme Vinskog grada svakog dana je od 17:30 do 00:00, a petkom i subotom do 1 iza ponoći. Ulaz na festival je besplatan, na ulazu je potrebno unajmiti staklenu vinsku čašu za 5 eura, a organizatori žele istaknuti da je plaćanje na vinskim kućicama isključivo karticama. Više informacija o Vinskom gradu možete pratiti na Instagramu ili Facebooku .

