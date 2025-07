Galerija 17 17 17 17 Više od 400 porcija rovinjske tune, redovi dugački do 20 metara u kojima se čekalo i po sat vremena, podjednaki broj domaćih i stranih posjetitelja slikoviti su dokaz uspjeha prvog ovogodišnjeg Tunafesta u organizaciji Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" u suradnji s rovinjskim ribarima iz tvrtke Abyss Tuna Fishing.

I prije no što je tuna od 160 kg postala glavna atrakcija Velikog mola, privlačila je pažnju mnogobrojnih gostiju koji su pratili njezin transport od ribarnice do Rivijere. Kako i priliči glavnoj zvijezdi programa, stigla je u velikom stilu praćena kamerama brojnih promatrača, a nakon što je podignuta na stol kucnuo je čas za jedinstveni prizor i najatraktivniji dio programa - filetiranje ovog velikog primjerka jedne od najcjenjenijih riba na svijetu. Opremljen odgovarajućim noževima, iskustvom i znanjem Matija Medaković Medo, baš kao i prethodnih godina, zadivio je znatiželjnu i mnogobrojnu publiku preciznim pokretima filetirajući snažno i elegantno tijelo tune na pet fileta uključujući i najukusniju, ali i najmasniju pancetu.

Kako se zovu ostali fileti kao i mnoštvo drugih zanimljivih informacija o ovim divovima mora posjetitelji Tunafesta mogli su od ove godine pročitati s velikih info plakata koji su oblikom tune i plavom bojom pridonijeli živopisnosti manifestacije. Isti učinak imale su i plave pregače s logotipom Tunafesta u kojima su vrijedni članovi Udruge-Associazione "Kuća o batani-Casa della batana" pripremali ražnjiće i steakove od netom filetiranog mesa tune predvođeni mladim kuharom Antonijom Popovićem čija se savršena marinada savršeno sljubila sa svježinom rovinjske tune.

Iako se na tanjur zamamnog mirisa podosta čekalo, vrijeme je brže i veselije letjelo uz iznimno raspoložen sastav Le Cronache čijim pjesmama iz rovinjske tradicijske pjesmarice nitko nije mogao odoljeti do te mjere da im se za mikrofonom pridružila i publika. U ritmu rovinjskog baštinskog ljeta zaplesali su i strani i domaći gosti među kojima je bio veliki broj Rovinjaca koje je na Tunafestu čekalo ugodno iznenađenje u obliku popusta na jela od tune.

Dojmove ovog prvog ovogodišnjeg i u mnogočemu posebnog Tunafesta sažela je Nives Giuricin, ravnateljica Ustanove-Istituzione "Kuća o batani-Casa della batana": "Bila je to večer puna snažnih emocija, prekrasne energije, one koja se rađa kada se susretnu zajednica i njezini gosti, tradicija i strast. Posebno hvala svim sudionicima, onima koji su navratili makar na trenutak, onima koji su podijelili zalogaj, smijeh, pjesmu. Od srca hvala našoj lokalnoj zajednici, živom srcu svega što radimo. Ona je ta koja svakom našem događaju daje smisao i zbog koje je ono što radimo autentično i iskreno. Tradicija u Rovinju živi i to je vidljivo u svakoj aktivnosti Ekomuzeja Batana koji iz dana u dan čuva, prenosi i obnavlja naše kulturno nasljeđe. Samo kada se naš identitet i ono što jesmo zrcali u timskom radu, rezultati i uspjesi dobivaju puni smisao, a sve ideje pronađu put do ostvarenja".

Napomenimo na kraju da će datumi održavanja svih izdanja Tunafesta ovisiti o ulovu stoga zapratite Batanine društvene mreže (Facebook stranicu Ekomuzej batana/Ecomuseo batana i Instagram stranicu @houseofbatana) kako biste mogli biti dio ovog fantastičnog iskustva koje spaja znanje o plodovima mora s gastronomskom kulturom, rovinjskim gostoprimstvom i jedinstvenim zvucima glazbene baštine Rovinja.

