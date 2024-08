Suradnja spretnih rovinjskih ribara iz "Abyss tuna fishing" i Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" nazvana Tuna Fest prošli se vikend, prema ocjeni brojnih posjetitelja, pokazala vrlo uspješnom i – ukusnom. Toliko da će se ponavljati jednom tjedno do kraja sezone, naravno, ovisno o ulovu i vremenskim uvjetima, a sljedeće godine ova manifestacija bit će stalni dio ljetnog programa Ekomuzeja „Batana“.

S broda na mol

Tuna fest Rovinj - 10 (Foto: Ekomuzej - Ecomuseo "Batana")

Tuna Fest, nova rovinjska manifestacija održana na Velikom molu, već se prve večeri pokazala pravom turističkom atrakcijom. Kako i ne bi, kada je ogromna tuna prezentirana na velikom stolu i vješto tranširana i pripremljena na gradelama, na opću radost i uživanje.

Osim uživanja u vrhunskoj tuni i autentičnoj glazbi, Tuna fest je bio i praktična i edukativna radionica na kojoj su okupljeni mogu naučiti ono što možda nisu znali - kako je tranširati, filetirati i pripremiti. Neki od njih izrazili su čuđenje što uopće u našem plitkom moru obitavaju tako veliki primjerci, a mnoge je okus iznenadio i ponukao da ga opišu samim superlativima.

Veliki mol u vrijeme Tuna festa bio je krcat, a velike tune pristigle direktno s broda nesvakidašnji su prizor koji je oduševio sve. Tanjure je bilo lakše isprazniti uz čašu pića i glazbu trija Viècia Ruveîgno, Bitinadura iz KUD-SAC “Marco Garbin” Zajednice Talijana “Pino Budicin” i drugih rovinjskih glazbenika, a za desert tu su naravno bile fritule.

Baš sve je autentično

Tuna fest Rovinj - 9 (Foto: Ekomuzej - Ecomuseo "Batana")

Ozren Božić, vlasnik "Abyss tuna fishing", također je zadovoljan uspjehom Tuna festa: "Ova ideja postoji već dugo i realizirana je do sada u suradnji s nekim restoranima, no ovo je prvi put da je u partnerstvu s institucijom poput Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" zaživjela za širu publiku kojoj smo našu tunu predstavili u najboljem svjetlu. Nakon vremena u kojem je tuna skoro u potpunosti bila izlovljena, možemo reći da se uvođenjem kontrole izlova i definiranjem dopuštenih kvota, plavoperajna tuna vratila u naše more. Iako je naše more plitko, tuna je uvijek bilo, Sjeverni Jadran njima uvelike obiluje. Naši ih ribari u prošlosti nisu lovili zbog drugih ribarskih tehnika koje su koristili, no zahvaljujući modernim udičarskim alatima mi to možemo.

Zadovoljstvo nam je prezentirati kvalitetnu ribu koju lovimo u našem akvatoriju i koja je po svojoj kvaliteti prepoznata čak i u dalekom Japanu. Vrlo brzo nakon ulova, gotovo s broda donosimo je na Veliki mol pred goste koje želimo educirati o specifičnosti i uvjetima našeg poziva, o važnosti održivog ribolova i konzumacije svježe ribe poznatog podrijetla. Na Tuna festu sve je autentično od izlova i pripreme tune do glazbe i atmosfere što oduševljava publiku i više no što smo očekivali. Posebno nam je drago što je među posjetiteljima puno naših Rovinjaca koji se stalno raspituju o sljedećoj prilici da nas vide na djelu te da za iznos od 15 eura uživaju u steakovima ili ražnjićima s povrćem. Dugo smo planirali ovu suradnju i zahvaljujući profesionalnosti oba partnera pokazala se kao odličan potez tako da se nadamo da će postati tradicionalan dio rovinjske turističke ponude", istaknuo je Božić.

Priprema tune je doživljaj

Tuna fest Rovinj - 2 (Foto: Ekomuzej - Ecomuseo "Batana")

Glavni i jedini rezač tune na Tuna festu bio je Matija Medaković, koji o tom iskustvu kaže: "Tuna fest je nešto novo u našem gradu i reakcije su odlične. Ljudi su na ribarskim feštama navikli na srdele, brancine i lignje, a tuna je za njih novitet. Doživljaj je tim rjeđi i posebniji jer znaju točno gdje je i kada ulovljena i jer se priprema pred njihovim očima. U današnje vrijeme kad ljudi sve više pridaju pažnju podrijetlu namirnica koje konzumiraju to je vrlo važno. Mnogi stranci se čude jer ne poznaju more ni raznovrsnost ribljeg svijeta pa je susret s tunom za njih nešto nesvakidašnje, ali i prilika da podosta toga nauče. Pokazalo se da su najbolji termini vikendom jer onda u velikom broju mogu doći i turisti, ali i domaći pa je sigurno da će bez obzira ima li tuna 70 ili 120 kg biti pripremljena u cijelosti. Drago mi je da je Rovinj-Rovigno uz druge istarske gradove kreirao feštu koja ima prepoznatljivost i zaokruženu priču koja će i sljedeće godine privlačiti veliki broj posjetitelja", zaključio je Medaković.

Osim rovinjskih ribara koji su odradili sjajan posao, za uspjeh ove nove manifestacije posebno su zaslužni članovi Udruge-Associazione “Kuća o batani - Casa della batana”.

