Od 7. do 12. kolovoza, otok Óbudai u Budimpešti pretvorit će se u pravu oazu zabave i kulture. Festivalska scena nuditi će bogat program za sve ukuse, od glazbenih ljubitelja do avanturista željnih novih iskustava.

Line-up za sve ukuse

Na glazbenoj sceni očekuje vas pravi raspašoj sa brojnim svjetskim glazbenim imenima. Legenda pop glazbe, Kylie Minogue, očarat će publiku svojim energičnim nastupom i hit pjesmama poput "Can't Get You Out of My Head", "Spinning Around" i "Love at First Sight". Za one koji vole elektroničku glazbu, tu je DJ i producent FISHER, čiji će vas zarazni ritmovi podići na noge uz poznate pjesme poput "Losing It" i "You Little Beauty".

Ljubitelji hip-hopa i repa uživat će u nastupima Kojaquea, poznatog po besprijekornim nastupima, smjelosti i oštrim tekstovima, te njegovom albumu "Phantom of the Afters" nominiranom za nagradu RTÉ Choice Music Prize Album of the Year. Tu je i P Money, legendarni izvođač i ikona britanske grime scene, poznat po hitu "Money Over Everyone 4" i suradnji s legendama poput D Double E, Jme i Frisco. Ne propustite ni nastup Rushyja, londonskog repera koji je 2023. godine osvojio publiku viralnim hitom "Pressure", a čija će energija zagrijati publiku dropYard scene.

Na festivalu će nastupati i mnoga druga poznata lica kao što su Martin Garrix, Sam Smith, Halsey, Fred again, Louis Tomlinson, Tom Odell, Aurora, Becky Hill, Joast…

Festival nadomak gradu

Za one koji žele istražiti ljepote Budimpešte, festival nudi i organizirane ture gradom. Šetnjom kroz Budinski dvorac i Ribarski bastion doživite veličanstvenost mađarske arhitekture. Mađarska je poznata po svojim termalnim kupkama, a Budimpešta ih ima u izobilju. Opustite se u ljekovitoj vodi u kupkama Szechenyi, najvećim termalnim kupkama u Europi, ili u kupkama Gellért, smještenim u prekrasnoj secesijskoj zgradi. Ljubitelji kulture mogu uživati u bogatoj ponudi muzeja u Budimpešti. Posjetite Mađarski nacionalni muzej i upoznajte se s bogatom poviješću i kulturom zemlje, ili istražite kolekcije umjetničkih djela u Muzeju lipih umjetnosti.

Kako stići na Szigetfest

Szigetfest 2024. je idealna prilika za druženje s ljudima iz cijelog svijeta i stvaranje nezaboravnih uspomena.

Do Szigetfesta iz Zagreba lako možete doći autobusom, vlakom ili automobilom. Autobusna vožnja traje oko 4 sata (kompanija FlixBus nudi direktne linije iz Zagreba do Budimpešte), vožnja vlakom oko 5 sati, a automobilom oko 3 sata.

Cijene ulaznica za Sziget 2024.

Puna festivalska ulaznica za cijeli festival (od 7.do 12. kolovoza) trenutno košta 269 eura. U tu cijenu uključen je ulaz na sve festivalske događaje, besplatno kampiranje i korištenje tuševa i WC-a u kampu. Trodnevne ulaznice dostupne su za period 7. - 9. kolovoza ili 10. - 12. kolovoza i koštaju 199 eura. U cijenu je uključen ulaz na sve festivalske događaje u ta tri dana, besplatno kampiranje i korištenje tuševa i WC-a u kampu. Dnevne karte za pojedinačne dane festivala trenutno koštaju 79 eura. Imajte na umu da će se cijene ulaznica povisiti kako se datum festivala približava, stoga se preporučuje kupiti karte što je prije moguće.

Karte i smještaj možete kupiti ovdje, a više informacija potražite na www.szigetfestival.com.

Aftermovie 2023: https://www.youtube.com/watch?v=hJB9pfmUULI