U Restoranu Prosikito, gdje je nekoć bila istoimena pizzerija i lounge bar koja naziv duguje nadimku, nekadašnjem vlasniku, nogometašu Robertu Prosinečkom, goste je oduševio novi nastavak projekta Vino uz žlicu. Sadašnji vlasnik Prosikita preuredio je restoran, zadržavši samo krušnu peć za pizzu, a gostima je još ponudio jela s roštilja, a la carte jelovnik s domaćim i internacionalnim jelima te gablece po popularnim cijenama.

"Druženje je započelo uz odabrane likere i rakiju destilerije The Good Spirit iz Međimurja, a predstavio ih je Davor Balaško. Bila je to jedinstvena prilika za kušanje likera Golfer, uravnotežene teksture i umjerene slatkoće, a glavna karakteristika mu je lijepo prožimanje okusa limuna i kadulje. Zanimljiv je bio i Spirit of Gin, liker koji ostavlja lagano sladak i sočan okus na nepcu i čija aroma klekovih bobica neodoljivo podjeća na gin, ali u nešto drugačijoj varijanti koja garantira zabavno iskustvo ispijanja. Liker Višja također je umjerene slatkoće, a istodobno iznenađuje i oduševljava kombinacijom kiselkaste višnje i slatke naranče. Naravno, tu je i nezaobilazna Rakija Viljamovka - ekskluzivna prirodna rakija od kruške viljamovke. Likeri i rakije Good Spirit proizvode se u maloj manufakturi u bregovitom dijelu Međimurja, i to isključivo prirodnim sastojcima bez upotrebe aditiva, boja i kemijskih sastojaka. Njihovi okusi pravi su doživljaj za nepce, a brojne nagrade osvojene na najvažnijim domaćim i međunarodnim natjecanjima dokaz su vrhunske kvalitete ovih destilata.

Potom je Vilim Jakša iz Cerovlja u samom srcu Istre predstavio svoje vrhunsko ekstra djevičansko maslinovo ulje Komarija. Od ukupno šest sorti koliko ih uzgaja, ovaj vrsni poznavatelj i sommelier za maslinova ulja, predstavio je njih pet, koja su izvrsno nadopunila svaki slijed jela. Uzvanici su tako redom imali prilike kušati Selekciju, Leccino, Bužu, Frantoio i Istarsku bjelicu. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Komarija dobilo je ime po istoimenoj lokaciji maslinika koji se, sa svojih 1500 stabala, prostire na šest hektara površine u blizini idiličnog mjesta Draguć. Ulje nastaje hladnim prešanjem svježeg, zdravog, ručno ubranog ploda masline, što se osjeti na njegovoj iznimnoj kvaliteti, o čemu svjedoče i brojne prestižne domaće i inozemne nagrade", otkrivaju Renata i Mustafa.

Od Vižinade do Dunava

Dobrodošlicu gostima koji prate eno-gastronomiju poželjele su Pileće rolice, finger food uz istarsko maslinovo ulje Selekcija (od više sorti) iz uljare Komarija te pjenušac Pilato Grande brut, koji čine 60% malvazije i 40% pinota bijelog.

"Sanjin Pilato, iz obiteljske vinarije u Lašićima kod Vižinade, rekao je da ga rade charmat metodom. Nastao je kao 'radni pjenušac' za lokalne hotele u Istri, gdje se posluživao uz doručak. Kako se pokazao dobrim, proširio se po HoReCa sektoru zahvaljujući svježini, lepršavosti i gustom perlanju, ali i popularnoj cijeni. Vinarija Pilato uskoro slavi 30. obljetnicu rada. Osnovao ju je Eliđo Pilato unaprijedivši obiteljsku tradiciju, a od prošle godine posao je prepustio sinu Sanjinu. Na 15 hektara vinograda dominira malvazija, a proizvode 12 etiketa od osam sorti. Odnedavno su im vina ekološki certificirana čime su poslovanje podigli na još višu razinu.

Kao toplo predjelo posluženi su Ravioli od sira u kremi od pršuta, a uz njih Chardonnay Venari 2022 iz Podruma Krešić, vinarije iz Šarengrada na samoj obali Dunava. Vino je osobno predstavio vlasnik vinarije Dario Krešić, bivši nogometaš, koji se za vina zainteresirao dok je bio golman Eintrachta iz Triera, kluba iz pokrajine Mosel, čuvene po vinu. Više iz hobija nego biznisa i uz pomoć oca Franje, ovaj rođeni Vukovarac je 2006. zasadio prve vinograde, a prva berba bila je pet godina kasnije. Danas na 18 hektara u suvremenom podrumu kapaciteta 200.000 litara, proizvodi 10 etiketa vina i prodaje po vrlo prihvatljivim cijenama.

Chardonnay Venari je iz njihove premium linije, a izvrsno se složio s kremastim raviolima, koji su obogaćeni maslinovim uljem Leccino. Ovo ulje mirisa trave i lista masline, blage je jakosti i nije pikantno tako da se predivno ispreplelo s okusima jela i vina. Chardonnay je srednjeg tijela, odležan šest mjeseci u drvenim bačvama, a proveo je godinu i pol u boci prije izlaska na tržište. Ova kombinacija hrane, vina i maslinova ulja od strane novinara proglašena je najboljom na 24. eventu Vina uz žlicu. Dario Krešić je najavio daljnji napredak u vinskom biznisu u kojem je, priznaje, u početku bilo i lutanja. Uskoro bi iznad vinarije u Šarengradu trebao niknuti hotel s jedinstvenim pogledom tamo 'gdje Dunav ljubi nebo'", dodaju.

Velebit kao inspiracija

Prijelaz na jaču hranu i vina označili su Crni rižoto s plodovima mora i Velebna Shiraz 2020, iz novije vinarije smještene u Poličniku, u Ravnim kotarima kod Zadra.

"Enolog Martin Kovačević predstavio je vino od ove poznate internacionalne sorte koja se odlično 'primila' u zadarskom zaleđu. Naziv vinarije inspiriran je planinom Velebit, prema kojoj su okrenuti vinogradi, što utječe na stilistiku vina. Zato su ona svježa i pitka iako dolaze iz srca Dalmacije. Shiraz je najprije boravio u inox bačvama, a potom je kratko izložen u drvenim bačvama i onda mirovao u bocama. Rezultat je vrlo pitko i sočno vino s aromama bobičastog voća. Vinarija Velebna godišnje proizvodi, iz vlastitih vinograda, Chardonnay, Merlot, Shiraz i Rose od shiraza u količinama od 50.000 butelja i plasira po odabranim restoranima, wine shopovima i delikatesnim prodavaonicama. Shiraz se za stolom pokazao kao odlična pratnja crnom rižotu i uz maslinovo ulje Buža, koje nije prejako te je usklađene gorčine i pikantnosti.

Kolegijalnost vinara na ovoj večeri pokazala se zaista na visokoj razini. S obzirom da je Damir Josić, vlasnik vinarije Josić iz baranjskog Zmajevca bio spriječen, Martin Kovačević iz Velebne prihvatio se posla predstaviti Josićev Cabernet franc. Kovačević je, inače, dobro upućen u ovu sortu, jer je svojedobno bio enolog u Feravinu (kasnije Enosophia) iz Feričanaca. Cabernet franc rijetko se proizvodi monosortno, jer ga na tržištu potiskuje popularniji Cabernet sauvignon, no trendovi se polako mijenjaju. Josićev je polusuh s moćnih 14,5 % alkohola, ali vješto izbalansiran, pa se pokazao kao vrlo pitak uz Vinski gulaš s krumpirom i maslinovo ulje Frantoio, koje je blage gorčine i pikantno. Cabernet franc istaknuo je da može dati puno više od sebe kao monosortno vino nego u kupažama. Odnjegovan je 14 mjeseci u hrastovim bačvama, a nakon toga nastavio je razvoj u bocama. Primijenjena su minimalna enološka sredstva, pa je vino nefiltrirano. Intenzivne je rubinske boje, mirisom na suhu šljivu i kupinu uz notu dima i kože, ali na okusu mekano sa svilenkastim taninima".

Slatko za kraj

"U duhu bobičastog voća i slatkog zgusnutog vrhnja bila je Panna cotta, popularna slastica, koju je kao i ostala (slana) jela pripremio kuharski tim na čelu s Dušanom i Sunčicom Cvetković. Oni su samo kratko pozdravili uzvanike i rekli da se sve ono što su kušali, nalazi i na redovnom jelovniku Prosikita, a kako se oni trude da ta jela budu što bolja. Desert je pratilo maslinovo ulje Istarska bjelica, čija se gorčina dopunjuje sa slatkoćom deserta i prigodnim vinom, polusuhim Muškatom žutim 2024 vinarije Najman iz Martinkovca kod Varaždinskih Toplica. Na pet hektara vinograda, vlastitih i kooperantskih, uzgajaju još graševinu, rajnski rizling, moslavac, sauvignon blanc i chardonnay, a od crnih - portugizac i pinot crni od kojeg rade i Rosé. Svoj OPG Dragutin Najman je osnovao 2006. godine namjeravajući se hobistički baviti vinarstvom, a s vremenom je to postao ozbiljan posao koji je prepoznala struka, pa su im vina okićena i odličjima s Decantera. Bronce su osvojili Graševina, pjenušac Iskra i Pinot crni, a srebro Rajnski rizling i Sauvignon blanc. Vina uglavnom prodaju u Varaždinu i okolici, ali im je kvaliteta prepoznata i u nekim zagrebačkim restoranima", otkrivaju Renata i Mustafa, koji već rade na pripremi 25. izdanja Vina uz žlicu.

