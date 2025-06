Galerija 25 25 25 25 "Već od podneva u srijedu 18. lipnja u Parku Eugena Kvaternika u Bjelovaru sve je mirisalo na najslasnije pizze i burgere iz cijele Hrvatske jer svoja je vrata otvorio jedinstveni Pizza & Burger Festival. Samo za 29. Terezijanu, spojila su se dva najuspješnija domaća street food festivala i tako stvorila nenadmašnu gurmansku oazu koja će biti must-visit destinacija posjetiteljima slavne carske manifestacije do nedjelje 22. lipnja svaki dan od podneva do pet ujutro", pozivaju organizatori i dodaju:

"Ispod gustih krošanja u ugodnom hladu parka smjestilo se 12 kućica, sve redom vrsnih chefova i gastro kreativaca spremnih još jednom oduševiti i najzahtjevnija nepca.

Tu su: Chef’s burger by Ivan Pažanin, Institut za burgere by Mate Janković, Grof Lovski, Škartoc ljubavi, Burgers by Good Food, dva Rougemarina Marina Medaka s burgerima i s pizzama, zatim Pizza Re i Pizza Fritta, potom carstvo slastica Gdje je Jura, te doktori za “tekuća pitanja” GingleBells i Central bar.

Dok prolazimo ispred šarmantnih kućica mirisi hrskave pizze i sočnih burgera stvaraju nam zazubice – teško je odlučiti čime početi, ali već prvi zalogaji otkrivaju da je riječ o festivalu na kojem nema mjesta kompromisu kad je kvaliteta u pitanju".

Pizza & Burger Festival Bjelovar - 23 (Foto: Sandro Sklepić)

Što jesti?

"Na RougeMarin kućici vas čeka već legendarni Zvijerci burger Marina Medaka – nostalgični hommage njegovim danima u vojsci u Bjelovaru, koji s mesnim nareskom, ciklom i chipotle umakom nudi autentičan, snažan okus prošlosti, dok njegov Bilogorski burger sjajno spaja dimljeni sir, špek i domaće arome u hrskavom brioche pecivu. Ljubitelji pizza ne smiju propustiti sicilijanske vulkane iz Rougemarinove kuhinje – posebno Magmu, gdje pikantna salama i med s chilijem plešu pravi vatreni tango.

Kad je o pizzi riječ, prava senzacija dolazi iz pizzerije Pizza Re gdje pizze rade s vrhunskim talijanskim sastojcima i tijestom fermentiranim 48 sati. Njihova Empress pizza, inspirirana caricom Marijom Terezijom, nosi pesto Genovese, mozzarellu di bufala i datterini rajčice, s iznenađujućim twistom kreme od bundeve i listićima badema. Ovo je prava carska čarolija na tanjuru.

Za one željne divljine tu je Grof Lovski. Njegov Marija SMASHerezija burger s jelenom i divljom svinjom u brioche pecivu je savršeno izbalansiran i bogat. U ponudi ima i Šiš burger, Lovski burger te Zvrk roštiljku tako da je ova kućica pravi “game changer”!

Nezaobilazni su i legendarni hitovi poput Bacon Jalapena s Instituta za burgere by Mate Janković i Basil Garlic sa kućice Chef’s burger by Ivan Pažanin. Burgers by Good Food ponovno osvajaju s svojim najuspješnijim hitovima Double Trouble, Avocado Chic(k) i King of BBQ.

Posebno mjesto zauzima i debitant ovog festivala, međimurski Škartoc ljubavi čiji Fajnšmekerski burger i Fanko čuča spajaju domaće, hrskavo, pikantno i s dušom.

Pizza & Burger Festival Bjelovar - 16 (Foto: Sandro Sklepić)

Što je za desert?

Slatka čarolija dolazi s kućice Gdje je Jura, gdje će ljubitelje slatkiša oduševiti Cannolini Bombardini i neodoljive Dubai jagode, a specijalno za Bjelovar Juraj je osmislio i novi desert. Slice Ice je domaći sladoled od vanilije koji stiže u jedinstvenoj formi listića s tri moguća toppinga: jagoda i lješnjak, jagoda coulis i berry crubmle te pistacio cream i crumble.

Da ne budete žedni pobrinuli su se s Centralnog bara i na kućici Gingle Bells koja u Bjelovaru nudi savršen Mojito za svačiji ukus: klasičan, yuzu, berry ili passionfruit".

Mirisi, glazba, smijeh i šarenilo kućica stvaraju atmosferu koja zove na druženje i uživanje, asve to usred najveće Terezijane dosad – s više od 160 programa, koncertima velikih glazbenih imena poput Baby Lasagne, Prljavog kazališta i Elementala, predstavama, radionicama i povijesnim spektaklima.

Vidimo se u Bjelovaru, na Pizza & Burger Festivalu jer to je do 22. lipnja mjesto gdje su okusi – carski.

Sve novosti svakodnevno potražite na društvenim mrežama Pizza Festivala i Burger Festivala, ali i službenim stranicama Terezijane.

Lokacija: Trg Eugena Kvatrenika Bjelovar

Trajanje: 18. do 22. lipnja 2025.

Radno vrijeme: 12:00 - 05:00 sati

Ulaz: besplatan

Najljepše sklonište od komararaca i vrućina: Dobro došli u Samograd - lički dijamant u kojem ćete se naježiti od strahopoštovanja +21