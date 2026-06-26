Kad temperature prijeđu 30 stupnjeva, malo što zvuči bolje od dana provedenog uz bazene i vodene atrakcije. Još ako tome dodate adrenalinske tobogane, valove, pjena partyje i sadržaje za cijelu obitelj, jasno je zašto je Aquapark Istralandia već godinama među omiljenim ljetnim destinacijama brojnih domaćih i stranih gostiju.

Ponosni nositelj titule najnagrađivanijeg vodenog parka u Hrvatskoj, Istralandia je smještena između Novigrada i Brtonigle te i ove sezone otvara vrata svima koji traže osvježenje, zabavu i aktivan dan na otvorenom. Na više od 81.000 četvornih metara prostire se više od 24 atrakcije i tobogana te sedam bazena, zbog čega je riječ o destinaciji na kojoj nije teško ispuniti cijeli dan raznovrsnim sadržajima.

Od adrenalinskih atrakcija koje privlače ljubitelje brzine do mirnijih zona za opuštanje i sadržaja prilagođenih najmlađima, Istralandia već godinama uspješno spaja zabavu za sve generacije na jednom mjestu.

Pr (Foto: PR)

NAJVEĆI BAZEN S VALOVIMA U OVOM DIJELU EUROPE

Najveći hit među posjetiteljima istarskog vodenog parka svakako je bazen s valovima, površine 2500 m2, najveći takve vrste na Mediteranu. Osim toga, ljubitelje adrenalina očekuju brojne atrakcije od obiteljskog Family Raftinga i utrka na Flying Boats stazi do adrenalinskih spustova poput Space Comba, Crazy Hillsa i Free Falla. Posebno su popularni i zatvoreni tobogani sa svjetlosnim efektima koji svaku vožnju pretvaraju u novu avanturu.

Park ove godine poseban naglasak stavlja na svoje najmlađe posjetitelje. Bogato opremljene dječje zone pružaju sigurno okruženje s plitkim bazenima, prskalicama, mini-toboganima i gusarskim dvorcima, osiguravajući bezbrižnu igru za mališane i opuštanje za roditelje. A za dodatnu zabavu brinu brojni animatori te omiljene maskote Linda i Landi.

Pjena party i zumba fitness na bazenima

Za užarenu ljetnu atmosferu zadužen je vrhunski animacijski tim. Posjetitelje očekuje odličan animacijski sadržaj, koji uključuje legendarne pjena partyje, zabavna sportska natjecanja te popularni plesni fitness program Zumba na bazenima.

Osim vodenih atrakcija, posjetiteljima su na raspolaganju i brojni dodatni sadržaji. Nakon cjelodnevnog skakanja i plivanja, posjetitelji se mogu okrijepiti u bogatoj gastro ponudi restorana i barova, koja nudi sve od omiljenih burgera i pizza do laganih ljetnih salata i osvježavajućih deserata pa mnogi posjetitelji ovdje ostaju od jutra do večeri.

Sadržaji kao što su VIP cabane pružaju hlad i privatnost tijekom najtoplijeg dijela dana, Fast Pass omogućuje brži pristup najpopularnijim toboganima, a na raspolaganju su i ormarići za pohranu stvari, parkiralište, sportske zone te arcade igraonica za one koji požele kratki predah od bazena i vodenih avantura.

Pr (Foto: PR)

Tko kupi ranije, može dobro uštedjeti

Velika novost ove sezone su atraktivni popusti na službenom web shopu parka. Posjetitelji koji svoje ljetne avanture planiraju unaprijed i kupe online ulaznice mogu uštedjeti do čak 25% u odnosu na redovne cijene na blagajni parka. Za sve koji još nisu odlučili gdje provesti jedan od ljetnih vikenda ili traže ideju za obiteljski izlet, ovo bi mogla biti prilika za dan ispunjen kupanjem, zabavom i mnoštvom sadržaja za sve generacije.



Dobro je znati

Lokacija: između Novigrada i Brtonigle, uz izlaz Novigrad – Nova Vas na Istarskom ipsilonu

Radno vrijeme: u srpnju i kolovozu park je otvoren svakodnevno od 10 do 18 sati, dok u svibnju, lipnju i rujnu radi od 10 do 17 sati.

Dolazak: do parka se jednostavno dolazi automobilom, a posjetiteljima je na raspolaganju veliko parkiralište.

Ulaznice: kupnjom putem službenog web shopa moguće je ostvariti uštedu do 25 posto u odnosu na redovne cijene na blagajni.