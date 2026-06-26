Lošinjski restorani Matsunoki i Alfred Keller još su jednom nagrađeni prestižnim priznanjima Wine Spectator, jednom od najvažnijih svjetskih priznanja u području vinske kulture i gastronomije. Oba restorana ponovno su osvojila Best of Award of Excellence, potvrdivši kontinuitet izvrsnosti svojih vinskih programa i pozicionirajući Lošinj među najuglednije svjetske gastronomske destinacije.

Wine Spectator već više od četiri desetljeća postavlja globalne standarde izvrsnosti u svijetu vina. Njegove nagrade dodjeljuju se restoranima koji svojim vinskim kartama pokazuju iznimnu širinu, dubinu i kvalitetu selekcije, uz vrhunsku prezentaciju te stručnost u kreiranju cjelovitog vinskog doživljaja. Priznanje Best of Award of Excellence rezervirano je za restorane s posebno impresivnim vinskim podrumima i pažljivo osmišljenim vinskim programima koji gostima omogućuju iznimno iskustvo sljubljivanja hrane i vina.

U restoranu Matsunoki, jedinstvenom spoju suvremene japanske kuhinje i mediteranskih sastojaka, vinska karta osmišljena je kako bi pratila profinjene okuse japanske gastronomije, uz poseban naglasak na organska, biodinamička i vina iz hladnijih vinorodnih regija. S druge strane, restoran Alfred Keller, nositelj Michelinove zvjezdice, njeguje jednu od najimpresivnijih vinskih kolekcija u regiji, koja uz vrhunska hrvatska vina uključuje i pažljivo odabrane etikete najuglednijih svjetskih proizvođača te rijetke arhivske berbe.

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Iza oba vinska programa stoji Wine Director Lošinj Hotels & Villas Filip Veselovac, čiji je dugogodišnji rad ponovno prepoznat na međunarodnoj razini.

„Veliko nam je zadovoljstvo što su Matsunoki i Alfred Keller još jednom dobili priznanje Wine Spectatora. Ovakve nagrade potvrda su kontinuiranog rada cijelog tima i naše predanosti stvaranju vinskih programa koji gostima nude autentično, inspirativno i svjetski relevantno iskustvo. Posebno nas veseli što kroz naše vinske karte promoviramo hrvatske vinare i autohtone sorte te ih istovremeno stavljamo u dijalog s najboljim svjetskim vinskim regijama. Upravo ta ravnoteža lokalnog identiteta i međunarodne izvrsnosti temelj je naše filozofije“, izjavio je Filip Veselovac, Wine Director Lošinj Hotels & Villas.

Ovim priznanjima Lošinj Hotels & Villas nastavlja graditi međunarodnu reputaciju destinacije koja vrhunsku gastronomiju promatra kao cjelovito iskustvo u kojem se izvrsna kuhinja, vrhunska vina, besprijekorna usluga i jedinstveni ambijent stapaju u nezaboravan doživljaj. Kontinuitet osvajanja priznanja Wine Spectatora dodatno potvrđuje da Lošinj ravnopravno stoji uz najuglednije gastronomske adrese Europe i svijeta te nastavlja podizati standarde luksuzne eno-gastronomske ponude u Hrvatskoj.