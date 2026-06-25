Galerija 3 3 3 3 U Donjem Manhattanu u New Yourku, tamo gdje se nekad nalazio Svjetski trgovački centar, danas "leti" jedna od najimpresivnijih građevina suvremene arhitekture – Oculus. Golema konstrukcija, koja podsjeća na pticu u letu i danas je među najfotografiranijim lokacijama u New Yorku zapravo je središnji dio novog prometnog čvorišta World Trade Center Transportation Hub.

Projekt je osmislio poznati španjolski arhitekt Santiago Calatrava, a službeno je otvoren 2016. godine. Oculus je izgrađen na mjestu nekadašnje željezničke postaje PATH koja je uništena tijekom terorističkog napada 11. rujna 2001. godine.

Simbol obnove i nade

Calatrava je zamislio Oculus kao simbol mira, obnove i optimizma nakon tragedije koja je obilježila početak 21. stoljeća. Prema njegovim riječima, inspiracija za oblik građevine bila je slika golubice koja se oslobađa iz dječjih ruku.

Građevina se sastoji od stotina čeličnih rebara koja se uzdižu prema nebu i tvore impresivnu elipsastu strukturu od čelika i stakla. U središtu krova nalazi se dugački stakleni otvor koji propušta prirodno svjetlo duboko u unutrašnjost objekta.

Ispod i iznad zemlje

Primarna funkcija je Oculusa je - prometna. Kompleks povezuje vlakove sustava PATH s brojnim linijama njujorške podzemne željeznice te omogućuje pješačke veze prema poslovnim tornjevima World Trade Centera, memorijalnom centru i okolnim četvrtima.

Ali i unutrašnjost građevine ostavlja snažan dojam. Veliki, otvoreni prostor bez stupova dug je više od 100 metara, a visina središnjeg dijela stvara osjećaj da ste u katedrali. Oculus u svojoj velebnosti podsjeća na prve željezničke kolodvore modernog doba.

Kontroverze

Unatoč arhitektonskoj vrijednosti, Oculus je od početka bio predmet rasprava zbog iznimno visokih troškova gradnje. Kada je projekt predstavljen 2004. godine, procjene su govorile o znatno manjem budžetu, no konačni trošak popeo se na približno četiri milijarde dolara. Zbog toga se često navodi među najskupljim prometnim objektima ikada izgrađenima.

Deset godina nakon otvorenja, Oculus je postao nezaobilazna turistička atrakcija i prepoznatljiv simbol New Yorka.Tisuće posjetitelja svakodnevno ga dolaze fotografirati, a milijuni prolaznika koriste ga kao prometno čvorište i trgovački centar.

Najluksuzniji kruzer na svijetu u Opatiji: Megajahta s vrhunskom hotelskom uslugom +0