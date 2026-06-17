Malo prije nego što se u Zagrebu otvorio portal u Anotherland, grad je dobio neočekivanog posjetitelja. Uz Hendrixov most pojavio se Cucumber Rocket Balloon – neobičan balon koji je izgledao kao da je zalutao iz nekog drugog svijeta. Prolaznici su zastajali, fotografirali ga i pokušavali odgonetnuti o čemu se radi, a društvene mreže ubrzo su se napunile njegovim fotografijama. Pokazalo se da je riječ o svojevrsnom ambasadoru Anotherlanda, globalne priče koja je nakon New Yorka, Londona, Berlina, Milana, Miamija, Chicaga i Los Angelesa stigla i u Zagreb



I baš kao što se balon pojavio niotkuda, tako se i jedna večer pretvorila u mjesto koje kao da ne pripada sasvim ovom svijetu. Jedan od najpoznatijih flagship barova u Europi postao je ulaz u Anotherland – neobičan prostor između mašte i stvarnosti, ispunjen neočekivanim detaljima, znatiželjnim likovima i malim iznenađenjima koja su goste pratila tijekom cijele večeri.



Dok su se kroz prostor izmjenjivali performansi, glazba i scenografski elementi inspirirani globalnom kampanjom glumci Lovro Juraga i Dubravka Lelas vodili su goste kroz ovu pomalo nadrealnu avanturu, brišući granicu između publike i izvedbe. Na trenutke se činilo kao da smo dio predstave, a ne samo njezin promatrač.

Pr (Foto: PR)

Među gostima su se našla brojna poznata lica domaće lifestyle i kreativne scene. Večer su obilježili Anita Dujić, Petra Jagodić, Mia Rikman i Noel Reskovac, uz predstavnike gastro i hospitality industrije, vodeće domaće barmene i brojne kreativce koji su među prvima zakoračili u zagrebačku verziju Anotherlanda. Umjesto klasične prezentacije proizvoda, gosti su njegov karakter otkrivali kroz iskustvo – kroz prostor, atmosferu i koktele osmišljene upravo za ovu priliku.

Od balona koji je nakratko postao nova zagrebačka atrakcija, preko performansa i scenografije, pa sve do koktela i brojnih gostiju koji su se prepustili igri mašte, Anotherland je na nekoliko sati uspio pretvoriti Zagreb u mjesto na kojem je sasvim normalno očekivati neočekivano!