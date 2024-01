S više od 20 restorana, sedam bazena, zatvorenim vodenim kazalištem i najvećim vodenim parkom na moru, Icon of the Seas, tvrtke Royal Caribbean krenuo je na svoje prvo putovanje.

S maksimalnim kapacitetom, ova ikona mora može ugostiti 7600 putnika, što znači da kruzerski div može primjerice primiti sve stanovnike Senja, a ako dodamo i osoblje, ovaj brod bi postao kao grad veličine otprilike Vodica.

Miljarde za izgradnju

"Od trenutka kada putnici kroče na brod svako je iskustvo posebno osmišljeno kako bi im pružilo najbolji odmor na kopnu i moru. Icon of the Seas nudi najbolji obiteljski odmor", rekao je predsjednik i izvršni direktor grupe Royal Caribbean, Jason Liberty, čija je tvrtka uložila oko 2 miljarde dolara za izgradnu ovog čuda.

Brod dužine 365 metara ima 20 paluba. Plovit će tijekom cijele godine i krstariti istočnim i zapadnim Karibima iz Miamija.

Royal Caribbean Icon of the Seas - 1 (Foto: Royal Caribbean Icon of the Seas)

Jedan od najpopularnijih sadržaja na brodu zasigurno je najveći vodeni park na moru. Među šest tobogana je i Pressure Drop, otvoreni tobogan za slobodni pad, kao i Frightening Bolt, najviši tobogan na moru.

Cijena krstarenja najvećim kruzerom na svijetu?

Putnici mogu guštati u restoranima, kafićima, barovima i salonima, kao i kupoli smještenoj na vrhu broda koja nudi pogled na ocean i vodopad. Kupola služiti kao restoran, ali i interaktivno kazalište.

Na raspolaganju je 28 vrsta soba, a najviše će se cijeniti one s najboljim pogledom na ocean, a li iz tvrtke javljaju kako je prosječna cijena krstarenja na najvećem kruzeru na svijetu za jednu osobu otprilike 8700 eura za najluksuznije ture, a moći ćete na Ikoni mora provesti sedam dana za samo 1600 eura u standardnoj sobi.

