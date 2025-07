Galerija 28 28 28 28 Tijekom ljeta, po mnogima najljepšeg godišnjeg doba, stiže i vrijeme opuštanja. Može to biti odlazak uz morsku obalu, ali i sve popularniji odmor na kontinentu. Spadate li u one koji su odlučili svoje dragocjeno vrijeme odmora provesti daleko od vrućine i gužvi na moru, evo prekrasne slovenske destinacije koja pruža pregršt sadržaja - divne gradove u kojima ćete spustiti svoje kofere i dobro se odmoriti, zanimljive destinacijske bisere na kojima ćete uživati u različitim sadržajima, odličnu gastronomiju i programe koji će vas opustiti i dobro zabaviti. Ovog ljeta svi putevi vode u Slovensku Štajersku!

Slovenska Štajerska-zeleno srce Slovenije

Štajerska nudi jedinstven spoj urbanog i prirodnog svijeta, povezujući Maribor, Ptuj, Jeruzalem Sloveniju, Haloze, Slovenske gorice, Ravno polje i Pohorje. Bilo da ste ljubitelj aktivnosti na otvorenom, kulture i povijesti ili vrhunske kuhinje i izvrsnih vina - ovdje ćete pronaći svoj omiljeni kutak. Doživjet ćete iskreno gostoprimstvo i otvorenost domaćina, ležernost i osjećaj doma. Smještena na sjeveroistoku Slovenije, uz granicu s Austrijom, Slovenska Štajerska zadivljuje posjetitelje svojim predivno uređenim krajolikom, bogatom kulturnom baštinom i vrhunskim vinima. Nazivaju je zelenim srcem Slovenije, gdje se stoljetna vinogradarska tradicija isprepliće s povijesnim dvorcima i modernim doživljajima, a krenete li u njezino istraživanje znajte da ćete napuniti baterije, kušati najbolja vina i hranu te osjetiti što znači slovenska dolce vita.

Maribor i Ptuj - dva bisera Slovenske Štajerske

Budući da je riječ o velikom dijelu Slovenije, kako biste Slovensku Štajersku doživjeli u potpunosti odaberite bazu svog odmora. Neka to budu Maribor ili Ptuj - gradovi bogate povijesti koja oblikuje zanimljivu sadašnjost suvremenim putnicima iz cijelog svijeta koji upravo ove destinacije biraju kao mjesta na kojima će spustiti kofere i dobro se zabaviti.

Kad je o Mariboru riječ, on je drugi grad po veličini u Sloveniji.

Njegovo istraživanje počnite od Glavnog trga, Katedrale sv. Ivana Krstitelja, krenite do stare Sinagoge pa sve do Lenta uz rijeku Dravu koji je jedinstveni dio ovog grada. Riječ je o najstarijem i najslikovitijem dijelu Maribora, poznatom po svojim starim zgradama, kulturnim događanjima i festivalima, te prepoznatljivim mostovima. Ovdje se nalazi i jedna od najpoznatijih atrakcija Maribora, Hiša najstarejše trte (Kuća najstarije vinove loze na svijetu) koja priča priču o vinovoj lozi staroj više od 450 godina (uvrštena u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija vinova loza na svijetu) koja još uvijek rađa plodove. Raste uz pročelje kuće u Lentu i živi je simbol vinogradarske tradicije Maribora i cijele Štajerske. Svakako uđite u ovaj centar, prođite najduljim slovenskim mozaikom koji simbolizira rijeku Dravu (napravljen je od kamenčića i zlata iz rijeke Drave), pogledajte film i odlučite se za degustaciju vina napravljenog od ove vinove loze.

Drugi grad koji privlači u Slovensku Štajersku je Ptuj. On nosi epitet najstarijeg grada u Sloveniji, od Zagreba je udaljen sat vremena vožnje, a predstavlja pravu riznicu sadržaja kojima ćete teško odoljeti. Priča o Ptujskom dvorcu, Kurentima (čiji je 'hod od kuće do kuće na UNESCO-ovom popisu kulturne baštine), posebnim ljudima koji njeguju tradiciju i moderno (svakako zavirite u čokoladarnicu XOCOC), spavanje na termalnom izvoru ili u centru grada u MuziKafe butik hotelu u kojem se spaja glazba, umjetnost i kreativnost. Kad ste u Ptuju svakako se popnite se na Mestni stolp (mjesni vidikovac) koji je jedan od najupečatljivijih znamenitosti najstarijeg slovenskog grada, Ptuja. On se nalazi na Slovenskem trgu 14 i uzdiže se otprilike 54–56 m visine te ga krasi karakteristična barokna kupola, simbol ptujskog veduta. Ovu atrakciju krasi mehanički sat s drvenim pogonom: 21 metar dugo njihalo s utegom od 303 kilograma. Kako je Štajerska regija vina, u Ptuju možete doživjeti i degustaciju u mraku u stoljetnim prolazima ispod Ptujskog dvorca, koji su nekada služili kao skladišta, obrambeni tuneli. Vinoljupci će posjetiti Ptujsku klet u kojoj se nalazi impresivna vinska arhiva i čuva najstarije slovensko vino.

Slovenska Štajerska iz Maribora

Krenete li iz kontinentalnog dijela Hrvatske i odaberete Maribor kao bazu iz koje ćete istražiti Slovensku Štajersku. Krenite od istočnog dijela Slovenije, iz općine Pesnica gdje se nalazi Muzej Alfi Nipič. Možda vam se na prvi pogled neće učiniti zanimljivim jer vam je možda ime čovjeka kojem je muzej posvećen nepoznato svakako krenite u posjet. Muzej Alfi Nipič smješten je u obnovljenoj zgradi nekadašnje osnovne škole u Jarenini a već godinu dana privlači na stotine posjetitelja svakog danas koji dolaze kako bi čuli priču (a možda i vidjeli) pjevača pop glazbe Slovenije koji je u svojoj glazbenoj karijeri prodao više nosača zvuka od legendarnih Beatlesa. Muzej je interaktivan s podrumskim vinskim podrumom u kojem se kušaju vina ovog podneblja. Pronaći ćete i pjenušce koji se proizvode nešto dalje u Radgonskim goricama, jednoj od najpoznatijih vinarija u Sloveniji, smještena u Gornjoj Radgoni, kolijevki slovenskih pjenušaca. Ova vinarija ima impresivnu povijest proizvodnje pjenušaca, koja seže u daleku 1852. godinu a kao sve što smo do sada spomenuli na ovoj ruti u vođenoj turi po podrumima uz degustaciju naučit ćete puno o tradicionalnim metodama proizvodnje pjenušavih vina. I kad ste mislili da ste sve vidjeli u ovom dijelu Slovenije sve , evo još jedne poslastice - u mirnom selu Cogetinci, općine Cerkvenjak nalazi se domačija Firbas koja više od 20 godina nudi autentičan gastronomski i seoski doživljaj Štajerske. Na ovom su mjestu na raspolaganju udobni apartmani, glamping kućice s pogledom na voćnjak te spavanje u sijenu, domaći specijaliteti pripremljeni od vlastitih i lokalnih namirnica, što je idealno mjesto za opuštajući ručak u prirodi.

Zemljanka - tradicionalna nastamba Štajerske u kojoj se pije čaj

Dok boravite u Slovenskoj Štajerskoj čut ćete priču o zemljankama - nastambama napravljenim od blata, ukopanim u zemlju i ožbukanih glinom. Nekad se u njima živjelo, a danas one služe kao turističke atrakcije. U nekima je moguće prespavati, a u Čajnici u Sv. Ani kušati domaće slane i slatke delicije. Ova čajnica se nalazi u zeliščno–čebelarskom vrtu Danice i Jožeta Kolariča u Svetoj Ani u Slovenskim

Goricama, djelujući na prvi pogled poput kućice hobita. Na ovom se mjestu opušta, uči o prirodi i suživotu s njom, ali i o 250 različitih ljekovitih i medonosnih biljaka koje postaju sokovi, sirupi, marmelade ali i ukusni obroci.

Iz Ptuja u Slovensku Štajersku

Krećete li u istraživanje Slovenske Štajerske birajući tako Ptuj kao mjesto gdje ćete prespavati, vaša ruta neka počne u Rogatecu. Od Zagreba udaljen manje od sat vremena Rogatec skriva brojne atrakcije među kojima je posebno interesantan Dvorac Strmol Rogatec i Muzej na prostem (Muzej na otvorenom). Središnji dijelovi dvorca potječu iz 1436. godine, a tokom 16. stoljeća dobiva današnji oblik s dva tornja i baroknim štukaturama te freskama. Kompletna restauracija ovog dvorca završena je 2014. i danas ovaj turistički biser mnogi opisuju kao kulturni spomenik Slovenije. Muzej na otvorenom je jedinstven etnografski prikaz seoskog života i arhitekture Slovenske Štajerske. Posjetitelji se mogu prošetati kroz autentično uređene seoske kuće, mlinove, štale i zanatske radionice te time doživjeti nekadašnji svakodnevni život i običaje ovoga kraja.

Zavirite u dvorac u kojem je počeo turizam ovog kraja

U okolici Ptuja nalazi se općina Cirkulane nad kojom, već nekoliko stoljeća, bdije dvorac iz 12. stoljeća Grad Borl. Kroz povijest je služio kao važna obrambena utvrda i značajno strateško uporište, a danas je zaštićeni spomenik kulture koji posjetitelje oduševljava svojom očuvanom arhitekturom i panoramskim pogledom na zelenu okolicu. Ovaj prekrasan dvorac započeo e i priču o turizmu ovog kraja - ne tako davno, u 20. stoljeću, Grad Borl bio je popularno ljetovalište s bazenom i restoranom, primajući tisuće posjetitelja do kasnih 1970-ih, a nakon zatvaranja 1979. i propadanja, započela je sveobuhvatna obnova 2020. godine. Otvoren je ponovno 20. travnja 2024. u sklopu projekta interpretacijskog centra Natura 2000 posvećenog Dravi i okolišu, a današnji obilasci dvorca pružaju uvid u njegovu daleku prošlost i plemićki život.

Vinska kapljica, odlična hrana, divna obiteljska priča

Kako je tada, a i danas Slovenska Štajerska mjesto divne vinske kapljice i odlične hrane, slijedeći ovu rutu u istoj se općini nalazi vinarija Familija Estate. Već na prvi pogled možete lako zaključiti kako ovo nije samo vinarija već priča o predanosti i obiteljskoj tradiciji koja se osjeća u svakoj kapljici vina koju proizvedu na svojim posjedima u Halozama. Tri generacije jedne familije - djed Stanislav, njegov sin Tinet i unuka, Tinetova nećakinja Blaška fokusirani su na uzgoj autohtonih sorti grožđa koje najbolje izražavaju jedinstvenost štajerskog podneblja, ali i internacionalnih sorti koje su se prilagodile ovim specifičnim uvjetima. U njihovoj kušaonici moguće je tijekom vikenda kušati ono što ovo podneblje nudi - finu kapljicu i Štajersku platu narezaka sa salamom od bika. Na ovoj se ruti fino jede i u općini Majšprek. Tu se nalazi Krčma Janževina, tematska krčma koja njeguje tradiciju haloške kuhinje i vinske baštine koju posebnom čine Tilen i Maja, nekadašnji vinski kralj i kraljica koji su se upravo na tom izboru zaljubili i počeli svoju priču. Krčma je otvorena vikendom, a kako se ovdje odlično jede i uživa u divnom pogledu na vinograde, svakako najavite svoj dolazak.

Antistress terapija na Alpaka ranču Slovenija

Od Cirkulana prema Mariboru vidjet ćete mnogo toga, a uz finu kapljicu i gastronomiju svakako na svoju "to do listu" uvrstite Alpaka Ranč Slovenija. Nalazi se nu Lušečkoj Vasi, svega pola sata vožnje od Maribora na čijem će vas ulazu dočekati Jaka Rančnik i Miha Pirš pričajući svoju priču i dajući naputke kako se prepustiti doživljaju ovog ranča. Na ovom mjestu ćete proći kratku poduku kako se ponašati u

domu Alpaka, kako se ponašati, kako ih nahraniti... Uz dvosatni boravak u zajednici alpaka, možete uživati i u posebnoj radionici izrade sapuna u kojoj koriste sitna vuna ove životinje, a gotov proizvod se može ponijeti kući. Na kraju posjeta uživat ćete u vrtu s pogledom na Štajersku uživajući u domaćoj zakusci s domaćom šunkom, salamama, sirom... Rezervacija je obavezna, moguće je rezervirati putem e-maila ili Instagrama, najmanje 3 dana prije dolaska.

Slovenska Štajerska u čaši vina

Slovensku Štajersku možete istražiti na različite načine. Volite li kulturu i zabavu veliki gradovi nude brojne ljetne programe što ovu divnu destinacijsku priču čini zanimljivom svim dobnim skupinama. Za one koji vole destinaciju istražiti na eno- gastro način znajte ovo - svoje istraživanje možete početi u Ormožu, glavnom središtu destinacije Jeruzalem Slovenija. Destinacija koju je kroz povijest oblikovala rijeka Drava, a posebnom učinile vrijedne ruke ljudi koji su brežuljke pokrili vinovom lozom pazeći na rast vinove loze mjesto je gdje ćete kušati popularne vinske sorte, ali i gastronomiju zbog koje ćete se ovdje rado vraćati. Nju ćete pronaći na vinskoj cesti Jeruzalema na kojoj će vam vrata otvoriti Zidanica Malek, vinski podrum star više od 350 godina s divnim panoramskim pogledom na vinograde te učenje o lokalnoj proizvodnji vina kuće Puklavec & Friends. U blizini ovog kultnog vinskog podruma pogled će vam zastat na još jednoj eno-gastro adresi. Taverna Wine Jeruzalem nudi smještaj i restoran s tradicijskom kuhinjom u sklopu boutique hotela sa sobama čiji balkoni ''ulaze'' u vinograde. Kako ovaj dio Slovenske Štajerske uvelike oblikuje rijeka Drava dan završite sa zalaskom sunca na Ormoške lagune. One se protežu na 55 hektara obogaćenog močvarnog rezervata uz Dravu, neposredno pored Ormoškog jezera, koji je nastao preuređenjem bivših bazena Tovarne šećera, a koji je danas dom brojnim pticama koje se ovdje gnijezde. Uz čak 266 vrsta ptica, što predstavlja 69 % svih vrsta u Sloveniji ovdje su atrakcija i vodeni bivoli koje na prirodnoj ispaši možete vidjeti i tijekom vožnje Drava bike rutom.

