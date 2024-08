Wine & Walk izleti s razlogom su jesenski hit, a ljubitelji Istre i istarskih vina i delicija uskoro će se moći počastiti s dvije prave poslastice - Wine & Walk by the sea i Teran Wine & Walk.

Wine & Walk by the sea

Istria Wine&Walk - 6 (Foto: COI 2023.)

Wine & Walk by the sea održat će se u subotu 28. rujna. Deset kilometara duga vinska staza uz more okupljene će odesti u šetnju od benediktinskog samostana u Dajli do Marede, Kastanije i Karpinjana te dalje zaleđem Novigrada kroz predivne vinograde i maslinike i dovesti ih ponovno do samostana u Dajli gdje će ih za kraj druženja čekati zabavno-glazbeni program.

Na sedam okrjepnih stanica svoja najbolja vina predstavit će cijenjeni lokalni vinari Demark, Vino Ghira, Moreno Ivančić, Leonardo Palčić, Pervino i Veralda, a eno-gastronomski doživljaj zaokružit će specijaliteti od mesa i ribe, pažljivo usklađeni s vinskom ponudom, iz kuhinja poznatih lokalnih restorana i konoba, poput Konobe Nino, La Taverne, Kod Marice, Half 8, Aminess Maestrala i drugih.

Teran Wine & Walk

Istria Wine&Walk - 2 (Foto: COI 2023.)

Teran Wine & Walk u Motovunu, dvanaest kilometara duga vinska šetnja koja će se održati u subotu 5. listopada, predstavit će se sudionicima teran, najvažnije vino motovunskog kraja, ali i druge sorte nagrađivanih vinara, malvaziju, muškat i cabernet sauvignon.

Sudionici će uživati u vinima vrhunskih vinarija - Roxanich, Novak, Fakin, Valenta, Fachin, Benvenuti, Bertoša i Tomaz, kao i u specijalitetima lokalnih ugostitelja - Konobe Fakin, Konobe Pod voltom, Roxanich, Lovačke udruga "Fazan" Motovun, Tartufi Istra i Udruga tartufa "Istra".

Šetnja počinje kod Winery & Design Hotela Roxanich, a ruta vodi poznatom Parenzanom do sela Bataji, pa do vrha Monte Šandrin, Brkača i Šublenta, ili – od jedne do druge (osme) vrhunske vinarije. Po povratku u vinariju Roxanich, sudionici će se uz dodatnu gourmet ponudu zabave uz DJ Hokyja.

Kotizacije za oba događanja stoje 80 eura i možete ih kupiti na stranici Klastera sjeverozapadne Istre, gdje ćete pronaći i sve detalje šetnje Wine & Walk by the Sea i Teran Wine & Walk.