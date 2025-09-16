Galerija 10 10 10 10 Od 9. do 14. rujna planinski masiv Velebita ponovno je bio domaćin svjetskog dugoprugaškog planinarskog događaja koji je svoj početak doživio upravo na ovoj planini prije 9 godina - HIGHLANDER Velebit. 550 sudionika iz 21 zemlje svijeta, uključujući zemlje poput Australije, Velike Britanije, SAD-a, Saudijske Arabije i brojnih europskih država, okupilo se kako bi zajedno proživjeli nezaboravnu avanturu na jednoj od najljepših planina u Hrvatskoj.

Sudionici su mogli birati između četiri različita formata: HIGHLANDER 5DANA (Hercules) koji je ultimativna avantura duga 100 kilometara, a započinje na Zavižanu, prolazi Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit i Premužićevom stazom sve do Baških Oštarija te preko Raminog korita i Panosa ulazi u Nacionalni park Paklenicu i završava na samoj obali Jadranskog mora. HIGHLANDER 3DANA (Pegasus) upola je kraća ruta koja prolazi od Baških Oštarija preko Panosa i Velikog Rujna do Paklenice i mora. HIGHLANDER 2DANA (Orion) je 34 kilometra duga planinarska avantura koja započinje i završava na jadranskoj obali u Starigradu, a prolazi kroz Veliku Paklenicu. Najkraći format, HIGHLANDER 1DAN (Lyra) prava je jednodnevna planinarska avantura čija 24 kilometra duga kružna ruta iz Starigrada spaja more, kanjon i planinu.

Poseban dojam na sve prisutne ostavili su najmlađi sudionik, sa samo 7 godina, i onaj najstariji koji je ove godine proslavio svoj 79. rođendan, koji su oboje uspješno završili najdužu rutu od 100 kilometara, pokazujući da HIGHLANDER nije samo fizički izazov, već i priča o ustrajnosti, zajedništvu i ljubavi prema prirodi.

Osim na stazi, sudionici su uživali u bogatom festivalskom programu koji se održavao na kontrolnim točkama: od yoge, masaža i zvučnih kupki, preko predavanja koja su držali razni planinarski i outdoor stručnjaci, do koncerata uživo i DJ nastupa na cilju. Posebno su se istaknuli Zero Waste predavanje Alana Šišinačkog, svirka benda Babe Joge te glazbena točka handpan majstora Ivana Judaša.

Uz glazbu i druženje, sudionici su se mogli opustiti i okrijepiti uz Old Pilots gin & tonik te vodku & sodu, a dodatnu energiju osiguravali su im Podravka proizvodi, posebno O’Plant voćno-žitni snackovi koji su bili pravi hit među planinarima. Kaufland proizvodi robne marke grijali su ih i hranili na početku i kraju svakog dana, pružajući potrebnu snagu za nastavak avanture.

Na kontrolnim točkama nudila se i degustacija Čajanka čajeva i autentičnih delicija iz Like i s Velebita koje je sa sudionicima podijelio OPG Butina, masaže, satovi joge, dok su DJ setovi i glazba uživo stvarali nezaboravnu atmosferu nakon napornih etapa.

Organizacija ovog događaja ne bi bila moguća bez velike podrške Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Zadarske županije i Turističke zajednice Općine Starigrad, koje su svojim angažmanom omogućile održavanje HIGHLANDER Velebita na svjetskoj razini. Posebnu zahvalnost organizatori su uputili i Jeepu, koji je ustupio vozilo za logističku podršku i olakšao organizaciju na zahtjevnom planinskom terenu.

No ono što je HIGHLANDER učinilo posebnim bila je zajednica koja se stvorila u srcu planine gdje su sudionici pomagali jedni drugima, dijelili opremu i iskustva, te slavili svaki prijeđeni kilometar zajedno. Ljubav prema prirodi i Velebitu sudionici su iskazali i tako što su na svom putu od starta do cilja skupljali i smeće s planine, a oni sa najviše skupljenih kilograma smeća osvojili su i vrijedne nagrade - Alpina gojzerice i poklon pakete.