Galerija 10 10 10 10 b Trg Josipa Jurja Strossmayera postaje epicentar zagrebačke ljetne scene: ovdje se tacosi, pizze, curry, bao bunsi i palačinke susreću s koktelima pod krošnjama i večernjim partyjima. Fuliranje Summer Oasis donosi sedam dana vrhunske hrane, pića i glazbe na otvorenom, s besplatnim ulazom i atmosferom godišnjeg odmora usred grada.

Festivalski lineup sastoji se od top chefova i najzanimljivijih zagrebačkih gastronomskih koncepata. Stižu: Institut za burgere by Mate Janković, Tres Tacos by Mario Mihelj, Street Food by Tom Gretić, Omertà Pizza Contemporanea by Enes Hrnjić, Papoy Munch and Brunch, Jellyfish in Space, Gdje je Jura? by Klepić Juraj, Ginglebells i Mojito Central Bar. Za sve koji ovoga ljeta ostaju u Zagrebu treće izdanje ljetnog Fuliranja donosi najukusniji ljetni bijeg bez pakiranja kofera.

Što se jede: od tacosa i thai curryja do brunch palačinki

Chef Mate Janković donosi poznate burgere od biranih domaćih sastojaka, sočnog mesa i brioche peciva, s umacima koji naglašavaju okus. Chef Mario Mihelj stiže s tri vrste tacosa u kojima se savršeno isprepliću meso, povrće, salsa i svježi začini. Po prvi put na ljetnom Fuliranju gostuje i Tom Gretić, chef koji je postavio temelje hrvatskog fine dininga. Njegov meni vodi posjetitelje u egzotične krajeve: od libanonskog kebaba preko korejske oven fried piletine do Thai Phanaeng curryja s gustom, kremastom teksturom i orašastim, aromatičnim okusima. U Italiju pak teleportiraju pizze Omertà Enesa Hrnjića koji donosi lagano, dugo fermentirano tijesto i promišljene kombinacije okusa. Ponuda obuhvaća šest pizza, od elegantne Belle Mortadelle do pikantne Vendetta Piccante, s nekoliko klasičnih i nekoliko hrabrih autorskih kreacija.

Premijerni nastup na Fuliranju imat će i Papoy Munch and Brunch, popularno zagrebačko mjesto za opuštena jutra i pauze uz dobru kavu i comfort food. Papoy na ljetno Fuliranje donosi puno veselja uz tri vrste slatkih palačinki s bogatim izborom namaza, opciju “složi svoju palačinku”, dvije varijante slanih palačinki te lagane mocktaile savršene za ljeto. Vraćaju se i veterani ljetnog Fuliranja Jellyfish in Space sa svojim mekanim, a istovremeno hrskavim bao bunsima uparenima s pažljivo osmišljenim koktelima. Posebno za ovu prigodu pripremili su i dva nova jela: tacose s kimchijem i pulled porkom te sushi taquitos s tunom.

Omiljeni pastry chef Juraj Klepić priprema ljetne kreacije s osvježavajućim teksturama i potpisom koji svake godine puni redove tako da će Gdje je Jura? opet biti najtraženija adresa za sve kojima je ljeto nezamislivo bez slastica.

Uz bogatu ponudu hrane, Fuliranje Summer Oasis i ove godine stavlja naglasak na čašu u ruci: Ginglebells stižu s kartom klasika i autorskih koktela s naglaskom na spritzeve, gin kombinacije s citrusima i začinskim biljem te lagane, voćne koktele idealne za vruće dane i večernja druženja. Mojito Central Bar zadužen je za raznolik izbor vina, piva i bezalkoholnih pića.

Što se sluša: od retro večeri do slovenske TikTok senzacije

Nikad bogatiji glazbeni i zabavni program ovog ljeta na Strossmayerov trg zove različite generacije i glazbene ukuse. Ljubitelje nostalgije razveselit će Kazeta retro party, dok će kvizoljupci doći na svoje uz ZikaMoo glazbeni kviz. Partyji i klupski programi za koje inače ulaznice planu u tren oka ovdje se događaju pod zvjezdama i posve su besplatni. Prvi takav je Nightlife Sunsets Warmup u organizaciji Nightlife Eventsa koji svake subote u srpnju organizira rooftop partye na Zonaru. Na Fuliranju će svaki od četiri sata nastupa DJ-a Karlowa biti posvećen jednom od četiri ljetna eventa (Avicii Tribute, Tech House Hits, Cro x Intrenational Hits te EDM Summer Hits). U suradnji s Louder! Bookingom na ljetno Fuliranje stižu i dvije posebne glazbene poslastice: 7Seconds tech house party s DJ-ima Discopolis i Hyvan te koncert Gediusa, slovenske TikTok senzacije koji osvaja regiju viralnim obradama domaćih i stranih hitova.

Tako Strossmayerov trg u prvom tjednu srpnja postaje nezaobilazna adresa za afterwork druženja, opuštene ljetne izlaske i spontane partyje pod zvijezdama, gdje ne morate birati između izvrsnog zalogaja i vrhunskog glazbenog programa.

Rezervirajte datume, okupite ekipu i ostavite kofer za more još malo u ormaru: vidimo se na Summer Fuliranju, tamo gdje ljeto u Zagrebu ima najbolji okus i najbolji ritam.

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Lokacija: Trg Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb

Trajanje: 29. lipnja do 05. srpnja 2026.

Radno vrijeme: radnim danom 12:00 – 24:00, vikendom 11:00 do 24:00 h

Ulaz: besplatan

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