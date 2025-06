Galerija 11 11 11 11

Tri turističke zajednice – Crikvenice, Novog Vinodolskog i Vinodolske općine, udružile su se za zajednički cilj – promociju Crikveničko-vinodolske rivijere kroz enogastroponudu i vrhunsku namirnicu po kojoj je to područje posebno – škamp.

"Projekt je prepoznat od strane Hrvatske turističke zajednice, koja je kroz Fond za udružene TZ-ove dodijelila sredstva za realizaciju nove enogastropriče koja u fokusu ima promociju škampa kao namirnice, Rivijere kao destinacije te cijelog Kvarnera kao područja veoma važnog u enogastrokontekstu cijele Hrvatske. Riječ je o festivalu koji pokazuje bogatstvo gastronomije Crikveničko-vinodolske rivijere, spajajući tako plavo more i zeleno zaleđe. Festival škampa traje od 6. do 15. lipnja i on će vas motivirati na divnu šetnju netaknutom prirodom Vinodolske općine, uživanje u ljepotama Crikvenice i Novog Vinodolskog, koje možete istražiti biciklima, brodom ili laganom šetnjom sve dok ne odaberete svoju gastrooazu u kojoj ćete uživati u škampu", otkrivaju organizatori festivala, u sklopu kojeg je organizirana i promotivna tura.

Tradicionalno ili moderno

"Festival škampa tako, osim što pokazuje bogatstvo gastronomije Crikveničko-vinodolske rivijere, povezuje tri turističke zajednice ovog kraja i nudi uživanje u divnim outdoor aktivnostima. Glavna zvijezda, škamp, ovdje se stoljećima priprema klasično - na buzaru, na grilu ili u orzotu, što je zbog posebnog okusa te namirnice pravi gastrodoživljaj. No, festival pomiče granice te nudi i maštovito kreirane tanjure.

Festival škampa - 6 (Foto: Nikola Zoko)

Tako se repovi škampa mogu kušati u tempuri na slatko, s aromatiziranom palentom i aioli umakom (restoran Lemoon), kao dio rolade sa skutom i jagodama (restoran Burin), u orzotu s espumom od skute (restoran Dida), na salatu sa svježim namirnicama ovog kraja ili kao glavni sastojak uz pečenu skutu (Oris catering / pizzeria Nava), frigani u tempuri od kave, badema i pistacija (konoba Lucija) ili u kombinaciji s pršutom na ukusnim zalogajima (konoba Pod orajem)", otkrivaju organizatori promotivne ture i dodaju:

"Za one koji vole spojiti more i unutrašnjost ove divne destinacije festivalu se pridružila i Vagabundina koliba s ukusnim polpetama od koprive, dinstanim ječmom te divnim zalogajima u kojima dominira namaz od medvjeđeg luka na domaćem kruhu. Na ovom mjestu dan ćete započeti prirodnim sokovima od kadulje ili bazge, a u potrazi za gastroadresama na kojima dominira škamp budite spremni na osvježenje selekcijom vina Vinske kuće Pavlomir. Uz škamp se odlično kombinira pjenušac San Marino, žlahtina (šampion Vinistre) i rose (šampion Kvarner International Wine Trophy). Čime sve možete počastiti svoja nepca do 15. lipnja u određenim restoranima Crikveničko-vinodolske rivijere, provjerite ovdje ."

"Ovom pilot-turom najavljujemo manifestaciju Festival škampa, koja će se održati u proljeće 2026. godine kao novi gastroturistički proizvod, upravo u godini kada je Kvarner nositelj titule Europske prijestolnice gastronomije. Po interesu brojnih posjetitelja, naših partnera i medija, mogu samo zaključiti da je novi proizvod naše Rivijere nešto što privlači brojne zaljubljenike. Zašto baš škamp? Zato što je vrhunski morski specijalitet i simbol je naše destinacije, posebno Vinodolskog kanala, gdje obitavaju škampi veći i ukusniji od onih u otvorenom moru zbog vrste tla, temperature mora te velikog broja izvora, odnosno kombinacije bočate i morske vode", izjavila je Marijana Biondić, direktorica TZG-a Crikvenice.

