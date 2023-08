Od 7. do 17. rujna na Trgu dr. Franje Tuđmana u Zagrebu održava se Burger festival Zagreb čija ponuda ove godine nadmašuje sva svoja prethodna izdanja.

Uz maštovite menije na 20 kućica, posjetitelji će uživati u pet live koncerata, silent kinu, kulinarskim radionicama, kreativnim programima i zabavi za djecu te nastupima DJ-eva, a bit će i prilike za osvajanje vrijednih nagrada. Prvi put u sklopu Burger Festivala održat će se i Zagreb Street Art festival na kojemu će sudjelovati umjetnici iz 33 države.

U osam godina postojanja Burger festival je postao je prepoznatljiv po vrhunskoj hrani i isto takvoj atmosferi, pa nije neobično da je s oduševjenjem već drugu godinu zaredom ugošćen i u Puli i Varaždinu, kao i prvi put ovog ljeta u Zadru.

Zagrebačko izdanje, uz domaće snage, obogatit će ponuda majstora grilla iz Splita, Zadra, Rijeke, Čakovca i Srbije. Svi izlagači predano obavljaju zadnje pripreme za najrelevantniji street food festival u regiji, pa će bez svake sumnje na maštovitim menijima svatko pronaći nešto za sebe.

Svoje mesne, vege i slatke delicije, ali i maštovite napitke, ove će godine na Burger festivalu Zagreb predstaviti: 4Burgers, Chefs Burger by Ivan Pažanin, Institut za burgere by Mate Janković, Bistro Funk, Picnic Mingle & Fun, Full Circle by Marko Palfi, Hidden Wine bistro by Deni Srdoč, Burger Jam, Burger Bar, Submarine, Boogie Lab, Beg’s Plant Based Street Food, Mrs. Fogg, Pommes, Le Kolač, Luxury Gelato Pri suncu, Gingle Bells i Central bar.

Uz već provjerene i obožavane klasike, posjetitelje očekuju I brojne gastro inovacije, kokteli s potpisom, ledeni Staropramen i vrhunska vina vinarije Šoškić.

Burger festivalom Zagreb odjekivat će i glazba Songkillersa, Kuzme & Shake Zulua, Bolesne braće, Ide Prester i Lollobrigide te Vatre koji će rasplesati publiku nastupima uživo, a bit će tu i bogat DJ program za koji su zaslužni Ozren Kanceljak i njegovi gosti na mikseti.

Najmlađe čeka luda zabava u Zagi Kids zoni uz svakodnevnu maštovitu i edukativnu animaciju, bungee i obični trampolin te kreativne radionice i jedno veliko iznenađenje.

Centar za kulturu prehrane organizira radionice “Alternativni načini serviranja burgera” i “Kokteli uz burgere na kojima će zainteresirani moći besplatno izbrisiti svoje kulinarske vještine.

Prvi put će se održati i Zagreb Street Art festival na koji se prijavilo više od 165 umjetnika iz 33 zemlje. Domaće će snage predstavljati Quick16, 2Fast, ZGerila, Lunaar i Atek/Mr.Pain, a bit će organizirane I svakodnevne Street Art ture te Art Hunt, potraga za street artom na ulicama grada.

Detalji o programima, obrasci za prijave na radionice i ture, kao i sve potrebne informacije, svakodnevne novosti, najave i brojna iznenađenja naći ćete na web stranicama, Facebook i Instagram profilu festivala.