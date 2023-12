Čuvajući uspomene na brojne protekle Božiće koji su istkali rovinjsku blagdansku tradiciju, članovi Ustanove-Istituzione/Udruge-Associazione "Kuća o batani – Casa della batana", Rovinj – Rovigno osmislili su program pod nazivom "Nadàl in famìa – Božić u obitelji – Natale in famiglia", koji od 4. prosinca do 6. siječnja na sceničnu pozornicu Velikog mola ispred Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" donosi pregršt tradicijskog sadržaja.

Program namijenjen najmlađima počinje radionicom u kojoj će sudjelovati mališani iz DV "Neven" – TDV – GII "Naridola" izrađujući tradicionalne ukrase za božićno drvce i pomažući postaviti jaslice. Poseban događaj za djecu bit će projekcija animiranog filma "El mòndo da Bìbi! – "Bibin svijet! – "Il mondo di Bibi" na pročelju Ekomuzeja-Ecomuseo Batana u tri termina u kojem simpatični crtani lik djevojčice Bibi progovara rovinjskim dijalektom.

Istroromanski jezik koji se u šest dijalektalnih varijanti čuva na području južne Istre pravo je jezično blago odnedavno upisano u Registar zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara RH. Stoga su i sadržaji za djecu, uz veliki trud, napravljeni tako da djecu upoznaju s jezičnom tradicijom svih šest područja (Rovinj, Šišan, Vodnjan, Bale, Galižana i Fažana). I dok će se za veselje najmanjih pobrinuti radionice i simpatična Bibi, učenici nižih razreda osnovnih škola iskazat će se u programu bojenja oglavnog jedra, koje će se pridružiti brojnim unikatnim jedrima rovinjskih obitelji nastalima u prošlosti. Ujedno, školarci će imati priliku izraditi i svoju prvu kartonsku batanu te je prigodno blagdanski ukrasiti, kao i razgledati muzej u vođenoj turi.

Blagdanski program Ekomuzeja-Ecomuseo (Foto: PR)

Središnje je događanje izložba u prostoru Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" pod nazivom "Nadàl in famìa – Božić u obitelji – Natale in famiglia". Tijekom trajanja izložbe prostor muzeja postat će svečan i topao dom svim ljubiteljima baštine koji požele upoznati običaje rovinjskih božićnih blagdana. Izložba fotografija rovinjskih obitelji u božićnom duhu krasit će Ekomuzej-Ecomuseo "Batana" do 6. siječnja 2024., a dotad će se moći razgledati i jaslice koje su postavili rovinjski predškolarci.

Na Velikom će se molu cijelo vrijeme trajanja programa izmjenjivati izvođači koji će izvoditi najljepše rovinjske narodne pjesme, a to su - trio Viècia Ruveîgno, Serđo Valić – Duo Magnolia, KUD Plesarin, Komorni zbor – Coro da camera Rubino te MINI – MIDI – SOLISTI Comunità degli Italiani - Zajednica Talijana Pino Budicin.

Na sam Badnjak posjetitelje nakon badnje marende čeka nastup vokalnog muškog tria Viècia Ruveîgno, a potom na sam Božić, kvarteta Le nuove quattro colonne, oba pod vodstvom osnivača i voditelja Alessija Giuricina. Autentični rovinjski napjevi predstavit će ljepotu rovinjske glazbene tradicije i stvoriti posebnu blagdansku atmosferu. Osim što će valovi mora svojim ritmom pratiti sve nastupe, neraskidivu povezanost batane i mora sudionici programa moći će doživjeti i u zimskoj večernjoj vožnji batanom s feralom u dva termina.

Posljednji dan ove godine donosi priliku za zajedničko uživanje u plodovima mora i polja, odnosno zajedničkoj marendi za kraj godine uz nastup SAC/KUD Marco Garbin, a već prvi dan 2024. bit će prilika da se podigne čaša i nazdravi novoj prilici da se s rovinjskom baštinom, u započetoj godini, na još kvalitetniji način upozna što veći broj Rovinjaca i njihovih gostiju. SAC/KUD Marco Garbin imat će čast zapjevati i zasvirati posljednjega dana programa, 6. siječnja, kad će se zatvoriti i blagdanska kućica ispred Ekomuzeja koja će raditi tijekom održavanja programa i nuditi gastronomske specijalitete. U slučaju da loše vrijeme ne dopusti održavanje nekih programa, oni se neće održati, no veselja i dobrih želja na Velikom molu neće nedostajati! Program događanja potražite na ovom linku.

