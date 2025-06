Galerija 16 16 16 16

Mnoštvo drvenih barki s područja Jadrana, njihove živopisne posade koje će osim jedrenja za vas pripremati jela iz svojih krajeva, autohtoni rovinjski dijalekt na svakom koraku, kreativne i poučne radionice za djecu, izložba maketa i susret s brodomaketarima, mirisi istarskog doma i lokalni proizvođači, plovidba do svjetionika sv. Ivan s posebnom pričom te noćni defile brodica i tradicijska glazba - sve vas to čeka sljedeći vikend u Rovinju.

Zavirite u bogati program koji su pripremili članovi Udruge-Associazione "Kuća o batani - Casa della batana" i proslavite s njima dane posvećene moru i tradiciji ispred Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" te na drugim rovinjskim lokacijama.

ČETVRTAK, 12. LIPNJA - NEZBORAVNA SVJETIONIČARSKA AVANTURA

Mnogi znaju da se u neposrednoj blizini Rovinja-Rovigno, točnije Crvenog otoka nalazi stjenovita hrid i svjetionik Sv. Ivan na pučini izgrađen daleke 1853. koji Rovinjci kolokvijalno zovu “la lantièrna”. No, tko zna kako izgleda svjetioničarski život i još važnije kako je biti dijete na svjetioniku? To je svakako Jurica Gašpar, Dalmatinac, profesor povijesti, vlasnik portala Morski.hr, autor knjige "Legende svjetla" i sin svjetioničara Ivana Gašpara koji je krajem prošlog stoljeća služio na nekoliko hrvatskih svjetionika pa i na rovinjskom. U namjeri da što zanimljivije i slikovitije ispriča priču o svom djetinjstvu i hrvatskim svjetionicima, Jurica Gašpar povest će znatiželjnike na plovidbu drvenim brodom "Orsera" do svjetionika Sv. Ivan u 19:00 h. Društvo će mu praviti i njegov sedmogodišnji sin Ivan, koji je ime dobio po svome djedu.

PETAK, 13. LIPNJA - OKRUGLI STOL, SVEČANO OTVORENJE, GASTRONOMSKO PUTOVANJE JADRANOM

Petak u podne vrijeme je kad brodice iz Hrvatske, Italije i Slovenije stižu u Rovinj-Rovigno. Rovinjski Veliki mol postaje jedinstveni muzej na otvorenom u kojem se ljepota tradicijskih barki spaja s romantičnom rovinjskom vizurom u prizor koji oduzima dah. Nakon što razgledate pristigle barke uputite se do novootvorenog Centra za mlade "Dr. ing. Dino Škrapić, MBA” u kojem će se u 17 h održati okrugli stol "Jedra Mediterana: Međunarodni baštinski dijalozi" sa zanimljivim sugovornicima. Dok odrasli slušaju o značaju tradicijskih jedara, djeca će se moći zabaviti na dvije kreativne radionice "Moja prva batana i malo oglavno jedro” i "S kompasom kroz ružu vjetrova".

U 19 h vrijeme je za svečano otvorenje manifestacije ispred Ekomuzeja-Ecomuseo “Batana” uz podizanje oglavnog jedra na najmanju rovinjsku batanu „Peîcia”. Potom slijedi jedinstveni gastronomski program “Viràda in pignàta!” - “Virada u lonac!” - “Virata in pentola!". Virada je naziv za zaokret broda ili barke u jedrenju kojem su regatanti itekako vični, no prije nego što na moru demonstriraju svoje vještine, kormila će zamijeniti kuhačama kako bi u loncima ili, kako kažu Rovinjci na svom dijalektu "in pignàta", pripremili pravu mediteransku gozbu te predstavili publici specijalitete svojih krajeva. Na ovom gastronomskom putovanju Jadranom "svratit ćete" do Genove kako biste kušali njihovo jelo od kratke uvijene tjestenine s poznatim pestom od bosiljka trofie al pesto genovese, a potom do Venecije na bigole sa šalšom na venecijanski i kuhana jaja s inćunima. Domaćini će, ako ulov bude dobar, pripremati sardòni sàladi (slane inćune), musoûli (školjke) te rovinjsku deliciju gransipuòvari (rakove). Na Velikom rovinjskom molu zamirisat će i brodet na fažanski način, a posjetiteljima će svoje specijalitete iznenađenja predstaviti i gosti iz Dalmacije. Naravno, uz tradicijska jela savršeno će odgovarati i tradicijska rovinjska glazba u izvedbi sastava “Viècia Ruveîgno”.

SUBOTA, 14. LIPNJA - ŠARENA JEDRA ISPRED ROVINJA, RADIONICE ZA DJECU, MIRISI ISTARSKOG DOMA I NOĆNI DEFILE BARKI

Tradicijska jedra Jadrana 14. će lipnja po devetnaesti put svojim bojama pridonijeti živopisnosti rovinjskog poluotoka pod budnim okom Sv. Eufemije. U 11:30 h uz Limenu glazbu i natjecateljsko uzbuđenje i podršku publike, startat će 19. Rovinjska regata tradicijskih barki. Posade na više od 40 drvenih tradicijskih brodica s područja Istre, Kvarnera, Slovenije i Italije pokazat će vještinu jedrenja oglavnim i latinskim jedrom.

Uz one od prethodnog dana, za male moreplovce bit će organizirano mnoštvo novih radionica na Velikom molu od 10 do 12 h pod skupnim nazivom “I peîci marinièri” - “Mali moreplovci” - “I piccoli marinai”. Na njima će na kreativne načine upoznavati barke Rovinjske regate, svladavati vještine pecanja, jedrenja, podizanja jedra i veslanja te svoje crteže pretvarati u djela za posebnu izložbu s pomoću čudesno plave tehnike cijanotipije.

“Malene barke i velike priče", atraktivna izložba brodskih maketa i maketara Hrvatske, Italije i Slovenije bit će zanimljiva i djeci i odraslima jer donosi više od 30 maketa tradicijskih brodica, ali i priliku da se upoznaju njihovi kreatori. Novouređeno prizemlje rovinjskog kazališta "Antonio Gandusio" poslužit će u 17 h kao idealno mjesto za ovu "regatu u malom" u kojoj će o bogatoj maritimnoj baštini Jadrana pričati brodomaketari iz Rovinja-Rovigno, Bakra, Krka, Zadra, Pirana, Trsta, Verone i Venecije. Izložba ostaje otvorena do 21. lipnja od 18:00 do 22:00 h.

Večer će donijeti novi program “Udùri da cà∫a” - “Mirisi doma” - "Odori di casa” posvećen istarskoj autentičnosti i lokalnim proizvođačima koji će se predstaviti posjetiteljima sa svojim pričama i proizvodima. Publika će od 19:30 h moći kušati povrće uzgojeno na istarskoj zemlji, potom istarsko vino, maslinovo ulje, kozji sir te najprepoznatljiviji specijalitet - istarsku supu. Posebno mirisno bit će na štandu s čajevima i kremama te drugim proizvodima spravljenih od trava s istarskih polja. I Ekomuzej-Ecomuseo "Batana" dat će svoj slatki doprinos pripremom tradicijskog kolača fiùchi (fioki) uz koje će savršeno ići piće rovinjske mladosti, popularni "Carletto" u kojem se sljubljuju rovinjska kava "Monte" i "Ovo liker" lokalne tvornice likera "Darna".

Druženje uz mirise i okuse istarskog doma bit će autentičan trenutak susreta, kroz kulturu, okus i tradiciju koji će obogatiti atraktivna događanja subotnje večeri. Uz romantičnu vizuru noćnog Rovinja-Rovigno posjetitelji će uživati u nastupu SAC-KUD-a "Marco Garbin" Comunità degli Italiani - Zajednice Talijana "Pino Budicin" Rovinj-Rovigno i noćnoj povorci tradicijskih barki s početkom u 21:30 h.

NEDJELJA, 15. LIPNJA - REVIJALNO JEDRENJE I FOTOGENIČNI PRIZORI

Posljednji dan Regate donosi u 10 h opušteno zajedničko jedrenje do luke San Pelagio. Neopterećeni natjecanjem, regatanti će se sa svojim barkama biti prava atrakcija za brojne kupače na plažama od luke Valdibora do zelenog Bolničkog naselja. U luci San Pelagio uživat će u zajedničkoj marendi, a Batanina kućica, baš kao i ona na Velikom molu bit će prava adresa za osvježenje pićem ili tradicijskim rovinjskim zalogajem te za druženje s vrijednim članovima Udruge-Associazone "Kuća o Batani - Casa della batana". Ove godine sa svojim vinima i istarskom supom pridružit će se kao partner i Udruga-Associazione "Agrorovinj". Ako propustite jedrenje ujutro, vjetru u tradicijskim jedrima možete se diviti u 14 h kad brodice kreću natrag prema Velikom molu, a 19. Rovinjska regata svome završetku.

Kompletan raspored potražite na FB stranici Ekomuzeja batana / Ecomuseo batana ili na www.batana.org i budite dio 19. Rovinjske regate tradicijskih barki s oglavnim i latinskim jedrom!