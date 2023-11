Već nekoliko godina u prolazu hotela Jägerhorn Zagrepčane i njihove goste očekuje najčarobniji adventski kutak u samom centru grada.

Prepoznat po Instagrama vrijednom uređenju, tisućama lampica i dobroj atmosferi, ove će ga godine obogatiti i sjajan glazbeni program, isto takva ponuda ića i pića te zabavne dječje aktivnosti. A novost je i da prolaz možete rezervirati za privatni li poslovni domjenak ili proslavu.

U adventskoj ponudi u Jägerhornu moći ćete uživati od 29. studenog do 7. siječnja, a prvi pravi party održat će se 2. prosinca uz zagrebačkog DJ-a Tabu Keeper of the Groove koji će ugrijati atmosferu do nastupa benda Balkan Zoo.

Posjetitelje će u prosincu i na početku siječnja razveseliti i opustiti DJ-a Jazzoz, Hrwoe i D-gree, kao i nastupi Jerko Jurkin kvarteta, Azil Jazza, Željke At Ease i Toni.Drame. Na Badnjak i Staru godinu sprema se spektakl do jutra uz performans saksofonista Jakše Jordesa te trenutačno najtraženijeg bubnjara u Hrvatskoj, Mirsada Dalipija.

Osim dobre atmosfere Advent u prolazu i ove godine nudi nezaboravno iskustvo za gurmane. Hvaljeni restoran i catering Barrel ove će godine prvi put biti dio ovog adventa i prezentirati svoje ukusne zalogaje koji na uzbudljiv način spajaju tradicionalno i moderno. Uz klasičnu zimsku ponudu pića, Advent u prolazu nudit će i razne signature koktele i te tako postati, najavljuje organizator, "the most unusual advent".

Pod nazivom Kids Advent, svake nedjelje od 10 do 14 sati te 6. prosinca, na Dan sv. Nikole od 17 do 19 sati, djeca će moći uživati u predstavama, cirkuskim izvedbama, posjetima Djeda Božićnjaka, slasticama i brojnim iznenađenjima.

Vesela atmosfera, dobro znana lokacija s novim, posebno osmišljenim božićnim uređenjem Adele Mese, fenomenalna ponuda pića i raznih gastro specijaliteta te odlična muzika garantiraju i ove godine dobar provod na Adventu u prolazu.

Program možete pratiti na službenoj Facebook stranici te Instagram profilu.